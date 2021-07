Les diplômés de la série W n’atteindront pas la F1 sans talent pour réussir

La série W peut fournir une plate-forme pour promouvoir les coureuses, mais elles devront faire preuve de talent pour réussir dans l’élite du sport, déclare David Coulthard.

La nouvelle pilote Abbi Pulling rejoint la série entièrement féminine pour la manche britannique de ce week-end. A 18 ans, elle sera l’une des plus jeunes pilotes du championnat, en remplacement de Gosia Rdest, 28 ans.

S’exprimant avant le tour de Silverstone de la série W, le porte-parole de la série et membre du conseil consultatif, Coulthard, s’est dit convaincu du potentiel de Pulling. “Je pense qu’elle a un talent fantastique, qu’elle a une grande histoire, de la base jusqu’à ce qu’elle a maintenant”, a-t-il déclaré.

«C’est génial que nous ayons pu lui donner cette opportunité, c’est donc un moment énorme. Et c’est entre ses mains que repose son avenir, nous ne pouvons que fournir la structure du championnat et la voiture à la grille et au final, les pilotes doivent les conduire.

Pulling ne sera pas le seul adolescent du championnat, Ira Sidorkova et Nerea Marti ayant reçu un soutien dans le cadre du programme académique de la série. Coulthard a déclaré que l’âge n’est pas une préoccupation pour le niveau de qualité des conducteurs.

« Si elle est assez bonne, alors elle est assez vieille. Souvenons-nous de Max Verstappen, lorsqu’il a sauté dans le Red Bull à 18 ans et qu’il a remporté le grand prix de Barcelone.

Pulling rejoint la W Series pour la course de ce week-end« Les meilleurs talents trouvent un moyen de livrer. La liste des excuses pour les conducteurs qui ont besoin de plus de temps et de temps pour s’adapter et tout ce genre de choses, elle n’a tendance à correspondre à aucun des conducteurs vraiment exceptionnels. Alors ce qu’elle doit être, pour concourir en Formule 1, est exceptionnel.

« C’est entre ses mains, nous allons créer une plate-forme, nous allons donner l’opportunité. Et si elle est exceptionnelle, elle fera un brillant résultat ce week-end et cela ouvrira d’autres opportunités.

Coulthard a déclaré que la W Series pourrait offrir une opportunité de présenter des talents, mais qu’il appartenait aux pilotes de prouver qu’ils étaient suffisamment bons. “[F1] les équipes sont très simples. Ils veulent les meilleurs pilotes dans les voitures et cela dictera son avenir.

“Ce que nous faisons chez W Series, c’est créer la plate-forme de développement, la formation, la préparation du simulateur, le championnat de course sur une plate-forme où les gens regardent.

« Et à la fin, nous ne pouvons pas conduire la voiture. Ils doivent conduire la voiture. J’ai donc une longue liste de pilotes de course, y compris moi-même, qui ont un livre d’excuses qui durerait plusieurs volumes et très rarement les vrais talents exceptionnels ont un gros livre d’excuses.

