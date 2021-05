Les diplômés noirs ont la “ plus grande anxiété ” de commencer leur carrière ⋆ .

42% des étudiants d’origine noire estiment que leur expérience les a gênés dans le processus de candidature. (Photo: .)

Selon une nouvelle étude, les diplômés issus des milieux noirs et des écoles publiques sont les plus anxieux quant à leurs perspectives de carrière futures.

Les données, qui ont été compilées à partir des opinions de 15000 diplômés universitaires à travers le Royaume-Uni, ont révélé que 42% des étudiants noirs issus de l’héritage ont le sentiment que leur expérience les a entravés dans le processus de candidature lorsqu’ils postulent pour un travail ou des études – contre moins d’un tiers ( 29%) de tous les étudiants.

Plus des deux tiers (68%) des diplômés universitaires formés dans une école publique ne se sentent pas convaincus d’obtenir un poste de diplômé après avoir quitté l’université, contre 58% des diplômés privés, un écart qui s’est creusé au cours des deux dernières années.

En outre, l’état de l’économie sous les verrouillages de coronavirus a conduit à une baisse de 5% du salaire de départ attendu parmi les diplômés de l’État, de 26200 £ en 2019 à 24832 £ cette année.

Parmi les diplômés du secteur privé, le salaire de départ moyen attendu est de 28069 £, soit une baisse de seulement 1% par rapport à 28400 £ depuis 2019.

Harriet Lockey, diplômée de l’université Bright Network 2021, affirme que les conditions de la pandémie ont profondément affecté sa confiance et ses espoirs pour sa future carrière.

«Cela a été un énorme obstacle pour mes candidatures de ne pas pouvoir rencontrer des entreprises en personne, et cela a nui à ma certitude et à ma confiance dans de nombreux rôles», a déclaré Harriet à Metro.co.uk.

“ J’ai trouvé difficile de ne pas être en contact direct avec un employeur potentiel dans le processus de candidature jusqu’à la dernière étape et cela me donne juste l’impression qu’un autre numéro passe par le système. ”

Elle ajoute que cela a été démoralisant de devoir postuler pour autant de rôles et qu’elle craint de manquer d’expérience dans les entretiens.

«Il est plus difficile que jamais de concourir pour les quelques rôles disponibles avec ceux qui ont déjà des relations. (Photo: .)

«Je ne me sens pas préparée lorsque je postule pour d’autres opportunités», dit-elle. «Ce serait formidable pour les entreprises d’avoir un système en place qui aide les diplômés à obtenir des informations et des commentaires, même s’ils ne parviennent pas à la dernière série d’entretiens.

“ Les opportunités de réseautage ne sont souvent disponibles que pour les étudiants issus de milieux plus privilégiés et plus difficiles d’accès pour le reste d’entre nous.

“ C’est déjà un moment assez difficile pour quitter l’université avec la pandémie et ne pas savoir quand le bon rôle peut apparaître, sans parler du sentiment qu’il est plus difficile que jamais de rivaliser pour les quelques rôles disponibles avec ceux qui ont déjà des relations. ”

Plus généralement, le rapport a également constaté que les diplômés accordent une importance croissante à la sécurité financière et moins à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée: 61% des diplômés affirment qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus important dans leurs débuts de carrière qu’un bon salaire, une baisse par rapport à 72% des étudiants l’an dernier.

39% accordent maintenant la priorité à un bon salaire de départ, contre 28% l’an dernier – ce qui indique que la stabilité financière devient de plus en plus importante pour les diplômés confrontés à une instabilité économique continue un an après le début de la pandémie.

“ Le rapport de cette année révèle que l’impact économique de la pandémie a exacerbé les inégalités concernant les opportunités de carrière pour les jeunes, et il doit être une priorité pour les employeurs de s’attaquer à ces problèmes dans l’année à venir ”, déclare James Uffindell, fondateur et PDG de Bright Network. .

«Malgré cela, nous savons que les diplômés restent prudents, mais concentrés sur l’obtention d’un bon emploi pour les diplômés, et sont toujours à la recherche d’opportunités d’acquérir les compétences pratiques dont ils ont besoin pour obtenir un emploi après l’université.

«Le rapport renforce l’importance pour notre organisation de travailler en étroite collaboration avec les employeurs et les universités pour garantir que tous les diplômés aient la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences pendant leurs études universitaires et dans leur premier poste de carrière.

Bien que de nombreux employeurs aient réduit leurs espaces de bureau – souvent de manière permanente – au cours de la dernière année, le rapport de Bright Network montre également que les diplômés sont désireux d’entrer dans le bureau et de profiter pleinement des opportunités d’apprentissage informel et social qui sont difficiles d’accès lorsqu’ils travaillent à distance, avec seulement 6% des diplômés préfèrent un rôle totalement éloigné une fois dans leur premier emploi.

