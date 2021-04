Les directeurs de Berkshire réprimandés au sujet de la rémunération des vrais successeurs de Buffett .

Le conseiller aux actionnaires ISS recommande aux investisseurs de ne pas voter à quatre administrateurs du Berkshire Hathaway de Warren Buffett pour réprimander les politiques de rémunération des dirigeants de la société.

Le refus de soutenir la réélection de quatre membres du comité de rémunération de Berkshire reflète l’inquiétude concernant les plans salariaux accordés aux vice-présidents Greg Abel et Ajit Jain, qui, selon ISS, gagnent certains des salaires de base les plus élevés de tous les cadres de sociétés publiques américaines.

Plusieurs grands gestionnaires de fonds prévoient déjà de retenir les votes des administrateurs sur les comités de gouvernance et d’audit de la société lors de la réunion annuelle de Berkshire en mai.

Ces mesures constituent le plus grand signe à ce jour de l’inquiétude des investisseurs quant à la gouvernance du conglomérat tentaculaire de Buffett, dont les participations comprennent l’assureur Geico, le chemin de fer BNSF et les services publics d’électricité à travers les États-Unis, parmi beaucoup d’autres.

Il reste difficile de savoir si une partie de [executive] la rémunération est liée à la performance de l’entreprise

Abel et Jain ont été positionnés comme les deux premiers à succéder un jour à Buffett en tant que PDG. La paire a gagné un salaire de base de 16 millions de dollars au cours de chacune des trois dernières années, les bonus et autres avantages gonflant le chiffre au-dessus de 19 millions de dollars en 2019 et 2020.

«On ne sait toujours pas si une partie de [executive] la rémunération est liée à la performance de l’entreprise », a déclaré ISS. «Le manque persistant de transparence soulève des inquiétudes quant à savoir si le comité de rémunération assure une surveillance adéquate.»

Vendredi, ISS a divulgué ses recommandations aux investisseurs, affirmant qu’ils devraient retenir les votes de Susan Decker, David Gottesman, Walter Scott Jr et Meryl Witmer, qui composent le comité de rémunération.

Au cours des six dernières années, ISS n’a recommandé une suspension de vote qu’une seule fois – en 2019 pour Scott, encore une fois en raison de problèmes de rémunération des dirigeants.

Par ailleurs, Berkshire est ceint pour une bagarre sur deux propositions d’actionnaires qui l’obligeraient à divulguer le travail qu’il fait pour lutter contre le changement climatique, la diversité et l’inclusion au sein de sa main-d’œuvre de 360000 personnes. Berkshire a exhorté les investisseurs à rejeter les deux propositions, suscitant des critiques.

Le fonds de pension californien Calpers et le gestionnaire d’actifs Neuberger Berman ont tous deux déclaré qu’ils prévoyaient de voter pour les deux propositions et qu’ils voteraient contre quatre administrateurs du comité de gouvernance de Berkshire, qui a la même composition que le comité de rémunération. Calpers prévoit également de retenir ses votes des administrateurs du comité d’audit de Berkshire.

Calpers a déclaré qu’il était arrivé à la décision étant donné que Berkshire «ne parvenait pas à fournir une divulgation précise et opportune des risques et opportunités environnementaux, tels que ceux associés au changement climatique».

«En tant que pays et en tant que société, nous sommes à un point d’inflexion et cela se reflète dans la communauté des investisseurs», a déclaré Cathy Seifert, analyste qui couvre la société chez CFRA Research. «Malheureusement, Berkshire ne semble pas disposé à monter à bord de ce train qui quitte la gare.»

Glass Lewis, le deuxième plus grand conseiller en vote, a recommandé aux investisseurs du Berkshire de ne pas soutenir le membre du conseil d’administration Thomas Murphy, soulignant des préoccupations concernant les divulgations de la société sur le changement climatique.

Grâce à ses participations, Berkshire Hathaway avait «une exposition significative aux impacts et réglementations liés au climat», a déclaré Glass Lewis, ajoutant que «les actionnaires devraient exprimer leur mécontentement» face aux efforts du conseil en matière de changement climatique.

Berkshire n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Capitale climatique

Là où le changement climatique rencontre les affaires, les marchés et la politique. Découvrez la couverture du FT ici