Les directeurs du Launchpad de Disney + partagent leurs inspirations derrière les histoires de la saison 1

Quand j’ai commencé à l’écrire, mon Zaide, qui est mon grand-père, était sur le point d’avoir 100 ans, mes parents étaient sur le point d’avoir 70 ans et mon neveu était sur le point d’avoir quatre ans. Et donc j’étais vraiment engagé dans cette idée de la vie qui passait et des gens qui passaient. J’étais baby-sitter au début de la vingtaine et j’ai gardé ce très bon enfant de quatre ans qui à un moment donné a essayé de me tuer avec son petit doigt. J’ai dit : ‘Savez-vous ce que cela signifie ?’ Et il a dit, ‘non.’ Et j’ai dit : ‘Si j’étais mort, je ne pourrais plus être ici. Je ne te verrais plus. Nous n’aurions pas l’occasion de passer du temps ensemble. Et bien sûr, il était triste. C’était triste. C’était une chose triste à dire.

Cela m’a fait penser à la grande tragédie de toutes nos vies, c’est que nous allons tous mourir et que tout le monde que nous connaissons va mourir. Et en cela, nous allons tous passer par la perte, la tristesse et le chagrin encore et encore. Alors, comment traitons-nous cela? Comment le partage-t-on avec les gens qu’on aime ? Comment en parler honnêtement aux enfants ? Et je pense par moi-même d’une manière très personnelle, je ne suis pas très doué pour partager. Je suis la fille d’un thérapeute et j’écoute très bien, mais j’ai peur. Je pense que c’est effrayant d’être vulnérable. Donc, je pense que le film parle vraiment de, pouvons-nous faire cet acte courageux et, ce faisant, nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans des choses tristes et difficiles?