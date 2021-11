Les directeurs financiers sont optimistes quant à l’économie et à la croissance des affaires au cours de l’exercice 22 : enquête Deloitte India

L’industrie automobile, qui a été durement touchée par la pandémie, est sceptique quant à ses propres perspectives de croissance. Seulement 36 pour cent s’attendent à enregistrer une augmentation des revenus au cours de l’exercice en cours.

Avec la réouverture progressive de l’économie, la perception d’incertitude associée à la pandémie diminue et il existe une volonté d’investir, selon un rapport.

Selon une enquête de Deloitte Touche Tohmatsu India LLP (Deloitte India), de nombreux directeurs financiers se concentrent sur les opportunités et les défis post-pandémiques. Environ 70 pour cent des personnes interrogées s’attendent à ce que l’économie enregistre un taux de croissance de 5 à 10 pour cent ou plus au cours de l’exercice en cours.

L’enquête a été menée virtuellement et a vu la participation de plus de 100 directeurs financiers (directeurs financiers) de différentes industries entre janvier et juillet de cette année. Les personnes interrogées comprenaient à la fois des sociétés cotées et non cotées qui sont soit des sociétés indiennes, soit des sociétés multinationales ayant leur siège en Inde.

Cependant, toutes les entreprises n’ont pas eu la chance de traverser avec succès cette période d’incertitude. Près de 18% des constructeurs automobiles ne sont pas tout à fait optimistes ; certains anticipent également une croissance économique négative, note l’enquête.

Dans l’ensemble, l’enquête a noté une tendance à la hausse de la croissance des revenus et des dépenses. Environ 77 pour cent des directeurs financiers s’attendent à une augmentation du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 22. Ceux de l’industrie des sciences de la vie et de la santé sont particulièrement optimistes car les gens font toujours preuve de prudence et prennent des médicaments préventifs.

D’un autre côté, 61 pour cent des personnes interrogées prévoient une augmentation des dépenses d’exploitation en raison de changements dans les stratégies commerciales, les dépenses de main-d’œuvre et le coût de la dette.

Selon l’enquête, les fusions et acquisitions ont été considérées comme un moteur de croissance clé pour l’exercice 22, 88 % des directeurs financiers indiens étant intéressés par l’élaboration de stratégies avancées (à la fois offensives et défensives) pour l’expansion des actifs.

En outre, pour prospérer dans un monde post-COVID-19 compétitif, les directeurs financiers ont commencé à revoir leurs priorités. « Outre la croissance des revenus et l’amélioration des marges, ils réévaluent activement leurs priorités pour créer un environnement propice à la croissance », indique l’enquête.

