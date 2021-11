Les directeurs généraux de la NBA créer un syndicat est une mauvaise idée

Les directeurs généraux de la NBA ont déjà le pouvoir lorsqu’il s’agit de la relation entre eux et leurs employés. C’est ainsi que se déroule généralement la dynamique du lieu de travail.

Maintenant, ils essaient juste de gagner un peu plus.

Les directeurs généraux de la ligue sont sur le point de finaliser une association professionnelle qui « soutiendrait collectivement les cadres ayant accès à des fonds de défense juridique, à des références d’avocats et à des professionnels des relations publiques », selon Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne d’ESPN.

Traduction : Ils essaient de former un syndicat pour les grands patrons de la ligue.

Et, écoutez, se syndiquer n’est pas une mauvaise chose. C’est important. Il offre une protection aux employés qui n’ont généralement pas beaucoup de pouvoir en tant qu’individus dans un lieu de travail où ils peuvent en avoir besoin. Donc, dans le vide, ce n’est pas une mauvaise idée.

Mais ce sont les patrons des équipes NBA. Les grands patrons. Ils répondent à une personne et à une seule personne et c’est le propriétaire. Devraient-ils avoir des protections ? Absolument.

Mais l’impulsion derrière cela ne semble pas être seulement une protection contre les propriétaires. C’est aussi une protection contre eux-mêmes.

Il est important de reconnaître rapidement le timing ici. Il y a quelques semaines à peine, Yahoo! Sports Chris Haynes a rapporté que les Portland Trail Blazers ouvraient une enquête sur le GM Neil Olshey et les allégations d’un environnement de travail toxique favorisé par lui.

Plusieurs employés auraient porté des allégations d’intimidation et de violence verbale contre Olshey au cours de la dernière décennie. Les Trail Blazers ont engagé une société d’enquête indépendante pour examiner la situation. Ils ont déjà interrogé 60 personnes et d’autres sont en cours alors que le délai de l’enquête a été prolongé, selon Jason Quick de ..

Cette situation est importante à noter car bien que les directeurs généraux de la ligue aient commencé cet effort pour former leur organisation de soutien en mars, écrit Wojnarowski, la situation d’Olshey est une grande raison derrière la dernière poussée pour y parvenir.

« Des dizaines de dirigeants ont déclaré à ESPN que l’enquête interne de Portland avait attisé les craintes que les organisations puissent prendre la décision de licencier les meilleurs dirigeants du basket-ball pour un certain nombre de raisons traditionnelles – performances d’équipe, conflits de personnalité, philosophies différentes – et rechercher simultanément des moyens de poursuivre les violations « causes » dans les contrats.