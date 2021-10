Les directeurs généraux voient Doncic combattre Durant pour être le MVP de la NBA

L’enquête que le site officiel de la NBA réalise chaque année avec les prévisions des GM pour la saison est ici. Il jette un résultat mal ajusté si l’on se penche sur la question du favori au titre, très favorisé pour les Nets selon ces avis. Les Brooklynites sont favorisés par 72% des managers de sports d’équipe, avec les Lakers (17%) et les Bucks (10%) loin derrière.. L’équipe de Steve Nash est tombée face au futur champion Milwaukee par un tir évalué à deux points au lieu de trois de quelques millimètres. Kevin Durant, l’auteur de ce lancement, est celui qui est en première position pour être le MVP du nouveau parcours avec 37% des voix, mais à une courte distance de Luka Doncic (33%). Nikola Jokic, le joueur le plus remarquable de la dernière phase régulière, n’apparaît pas dans le panel de vote, pas comme Embiid, Curry, Harden et le susmentionné Giannis.

Doncic l’emporte sur Anteto sur la question de démarrer une franchise à partir de zéro et de choisir un joueur pour la diriger. Curry mène un autre bloc, celui du joueur qui force le plus d’ajustements pour faire le rival en fonction de ses mouvements.

Quant aux nouveaux joueurs, 47% des votants pensent que la recrue de l’année des Rockets sera Jalen Green des Rockets, et 40% parient sur Cade Cunningham, le numéro un qui est allé aux Pistons. Evan Mobley des Cavaliers sera le meilleur joueur en cinq ans. Jalen Suggs du Magic est considéré comme le vol au repêchage 2021.

L’un de ceux qui reviennent au sommet après une longue blessure, Jaren Jackson, est le mieux considéré (17 %) comme l’homme le plus susceptible de connaître une saison inédite en NBA 2021/22.

Les GM ont également choisi leur propre travail. Ils pensent que le Heat est l’équipe qui a le mieux bougé sur le marché estival, mieux que les Lakers ou les Nets, et que Kyle Lowry est la signature qui aura le plus d’impact sur leur nouvelle équipe. Ils considèrent également largement Erik Spoelstra (Miami) comme le meilleur entraîneur actif. Cependant, ils voient les Bulls comme l’équipe qui, d’après ce qui est arrivé, s’est le plus améliorée avec les mouvements effectués.

Sur des questions mitigées, des réponses mitigées : Stephen Curry est le meilleur tireur, LeBron James est le plus intelligent, Chris Paul est le meilleur leader, Zion Williamson est le plus athlétique, De’Aaron Fox est le plus rapide et Kevin Durant est le premier joueur. que vous passeriez le ballon dans une finition serrée.

Pour la section internationale, les managers retiennent Nikola Mirotic, star de Barcelone, comme le meilleur joueur hors NBA avec 53% des voix. Vasilije Micic, MVP de l’Euroligue, dispose de 23% des voix et, avec l’attente par le toit, le jeune Français Victor Wembanyama, qui fait ses premiers pas à l’ASVEL, fait irruption en troisième option avec 13%. Ont également reçu des voix Mike James, ancien des Nets, et Nikola Jovic, une promesse serbe pas encore testée sur la grande scène, ainsi qu’un Marc Gasol qui est déjà envisagé en dehors de la NBA malgré le fait qu’il n’a toujours pas de équipe.