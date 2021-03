Les directeurs non exécutifs du commerce de détail recevront une formation «premier au Royaume-Uni», selon BRC

// BRC dévoile un nouveau programme de formation adapté aux directeurs non exécutifs du commerce de détail

// Le programme propose 13 modules d’une heure

// Cela sera fourni via la nouvelle plate-forme d’apprentissage du BRC et comprendra un mélange de sessions en direct

Le BRC a introduit un nouveau programme de formation qui s’adresse spécifiquement aux directeurs non exécutifs du commerce de détail.

Le programme, qui est le premier du Royaume-Uni, se compose de 13 modules d’une heure et couvre tout, de l’identification et de l’atténuation du risque de réputation à l’analyse comparative des performances des entreprises par rapport à des comparateurs sectoriels et régionaux.

Le BRC a déclaré que cela se ferait via sa nouvelle plate-forme d’apprentissage et comprendra un mélange de sessions en direct, y compris une journée de «rencontre avec les experts».

LIRE LA SUITE:

Les cours offrent également la possibilité aux participants de se connecter avec les experts du BRC qui ont aidé à créer ces modules, tout en offrant également des opportunités de réseautage clés avec d’autres experts dans le domaine.

«Les administrateurs non exécutifs jouent un rôle essentiel en apportant de nouvelles perspectives au conseil d’administration», a déclaré Helen Dickinson, directrice générale de BRC.

«Cependant, bien que tous possèdent une riche expérience en affaires, tous ne sont pas spécifiquement familiarisés avec le secteur de la vente au détail.

«Cette formation peut fournir des informations sur de nombreux sujets clés que tout nouveau non-cadre doit connaître.

«Notre programme est dispensé par nos experts, qui vivent et respirent ces problèmes au quotidien.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette