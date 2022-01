Les directives d’administration de Biden donnent la priorité à la race dans l’administration des médicaments COVID

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les directives émises par l’administration Biden indiquent que certaines personnes peuvent être considérées comme « à haut risque » et se qualifier plus rapidement pour les anticorps monoclonaux et les antiviraux oraux utilisés pour traiter le COVID-19 en fonction de leur « race ou origine ethnique ».

Dans une fiche d’information publiée pour les prestataires de soins de santé par la Food and Drug Administration, l’agence fédérale a approuvé les autorisations d’utilisation d’urgence du sotrovimab – un anticorps monoclonal qui s’est avéré efficace contre la variante Omicron – uniquement pour les patients considérés comme « à haut risque ».

Un flacon d’anticorps monoclonal Regeneron se trouve sur une table médicale au Sarasota Memorial Urgent Care Center à Sarasota, Floride, États-Unis, le 23 septembre 2021. (./Shannon Stapleton)

Le guide, mis à jour en décembre 2021, indique que « des conditions ou des facteurs médicaux » tels que « la race ou l’origine ethnique » ont le potentiel de « placer les patients individuels à un risque élevé de progression vers un COVID-19 sévère », ajoutant que « l’autorisation du sotrovimab sous l’EUA ne se limite pas à » d’autres facteurs décrits par l’agence.

NEW YORK DIT QU’IL DONNER LA PRIORITÉ AUX PERSONNES NON BLANCHES DANS LA DISTRIBUTION D’UNE FAIBLE OFFRE DE TRAITEMENTS COVID-19

L’âge avancé, l’obésité, la grossesse, les maladies rénales chroniques, le diabète et les maladies cardiovasculaires font partie des multiples conditions médicales et facteurs associés à ce que la FDA considère comme des personnes « à haut risque ».

Certains États, dont New York et l’Utah, ont clairement indiqué qu’ils donneraient la priorité à certaines minorités raciales par rapport à d’autres–patients à risque en ce qui concerne la distribution de traitements COVID particuliers.

La semaine dernière, le ministère de la Santé de New York a publié un document détaillant son plan de distribution de traitements tels que le traitement par anticorps monoclonaux et les pilules antivirales.

Le plan comprend une section sur l’éligibilité aux rares pilules antivirales que les gens doivent rencontrer pour recevoir le traitement, y compris une ligne indiquant qu’une personne doit avoir « un problème de santé ou d’autres facteurs qui augmentent son risque de maladie grave ».

Photo d’archives d’un homme recevant une injection dans un cabinet médical. (iStock)

DES ÉTUDIANTS DE CALIFORNIE ONT SOUFFRRÉ DE MESURE ACADÉMIQUE PENDANT COVID-19, RÉVÈLE UN NOUVEAU RAPPORT

L’un de ces « facteurs de risque » est d’être une race ou une ethnie qui n’est pas blanche en raison de « inégalités sociales et de santé systémiques de longue date ».

« La race non blanche ou l’ethnicité hispanique/latino doit être considérée comme un facteur de risque, car les inégalités systémiques de santé et sociales de longue date ont contribué à un risque accru de maladie grave et de décès dus au COVID-19 », indique le mémo.

Dans les directives émises par l’État de l’Utah pour la distribution des anticorps monoclonaux dans l’État, les résidents de « race non blanche ou d’origine hispanique / latine » reçoivent 2 points supplémentaires lors du calcul de leur « score de risque COVID-19 ».

« La race/l’ethnicité continue d’être un facteur de risque de maladie COVID-19 sévère, et le score de risque COVID-19 de l’Utah est une approche pour assurer un accès équitable aux communautés durement touchées », indique le guide de l’Utah, ajoutant un rappel que les directives nationales de la FDA « indique spécifiquement que la race et l’origine ethnique peuvent être prises en compte lors de l’identification des patients les plus susceptibles de bénéficier de ce traitement salvateur. »

Un travailleur de la santé attache une perfusion intraveineuse à la main d’un patient lors d’un traitement par anticorps monoclonal dans le parking du Wayne Health Detroit Mack Health Center à Detroit, Michigan, États-Unis, le jeudi 23 décembre 2021. (Emily Elconin/Bloomberg via .)

De même, le cadre publié par l’État du Minnesota conseille aux cliniciens et aux systèmes de santé de « tenir compte du risque accru de progression vers un COVID-19 sévère associé à la race et à l’origine ethnique lors de la détermination de l’éligibilité » pour l’allocation des thérapies par anticorps monoclonaux.

« La reconnaissance de la FDA signifie que seules la race et l’origine ethnique, en dehors d’autres problèmes de santé sous-jacents, peuvent être prises en compte pour déterminer l’éligibilité aux mAb », indique le cadre. « Il est éthiquement approprié de prendre en compte la race et l’origine ethnique dans les décisions d’éligibilité à l’AcM lorsque les données montrent un risque élevé de mauvais résultats du COVID-19 pour les Noirs, les Autochtones et les autres personnes de couleur (populations BIPOC), et que ce risque ne peut pas être traité de manière adéquate en déterminant l’éligibilité sur la base de problèmes de santé sous-jacents (peut-être en raison d’un sous-diagnostic de problèmes de santé qui augmentent le risque de mauvais résultats du COVID-19 dans ces populations). »

