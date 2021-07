Les directives de masque de CDC se retourneront contre 10z viral

Le Dr Rochelle Walensky, directrice du CDC, et le meilleur expert en maladies infectieuses, le Dr Anthony Fauci, témoignent devant le Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021.

Commencez par un fait simple : la variante Delta de COVID-19 est plus contagieuse que le virus d’origine, mais elle n’est pas plus dangereuse ni susceptible de vous tuer. Si vous êtes vacciné et que vous y êtes exposé, vous pouvez être infecté. Cette infection est susceptible d’être bénigne; les personnes vaccinées tombent parfois malades. Ces symptômes sont généralement légers, gérables et disparaissent en un jour ou deux.

Le premier cas de la variante Delta – précédemment appelé «la variante indienne» – aux États-Unis a été diagnostiqué fin mars. Nos cas actifs de COVID-19, nos hospitalisations et nos décès ont diminué depuis cette date, bien que le nombre quotidien de nouveaux cas ait considérablement augmenté ces dernières semaines. C’est ce que l’on s’attendrait à voir d’une variante plus contagieuse mais tout aussi virulente.

Comme les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis continuent de le souligner, environ 99% des hospitalisations actuelles concernent des personnes non vaccinées – moins de 1 200 des plus de 107 000 hospitalisations COVID-19 en mai concernaient des personnes vaccinées. Si vous êtes vacciné, le virus ne peut pas vous faire beaucoup de mal, même s’il s’agit de la variante Delta. Mais si vous n’êtes pas vacciné, le risque d’un problème de santé grave est ce qu’il était au début de 2020 – un risque mineur si vous êtes jeune et en bonne santé, et un risque nettement plus élevé si vous êtes âgé, immunodéprimé ou avez d’autres problèmes de santé. Mais vous êtes plus susceptible de rencontrer Delta que d’autres variantes de nos jours, car il se propage si facilement et rapidement.

Le problème pour le CDC et le pays, ce ne sont pas les 163,3 millions d’Américains qui sont complètement vaccinés – et il y a de fortes chances que les quelque 25,6 millions d’Américains ayant reçu leur première injection puissent obtenir leur deuxième injection. Le problème, ce sont les près de 80 millions d’adultes américains qui sont éligibles pour se faire vacciner et qui ne l’ont pas encore fait. (Malgré ce que de nombreuses couvertures médiatiques pourraient suggérer, ce groupe démographique n’est pas majoritairement ni même largement des électeurs ruraux de Trump portant une casquette MAGA. des employés de l’Éducation ne sont pas vaccinés.)

Le CDC a décidé qu’en raison du risque pour les non vaccinés, tout le monde, y compris les personnes entièrement vaccinées, devrait à nouveau se masquer pour arrêter la propagation. Juste comme ça, nous sommes de retour en 2020, les Américains se disputant pour savoir s’ils doivent en porter un à l’intérieur, à l’extérieur et dans les écoles, et se surveiller mutuellement lorsque les masques glissent sous leur nez. Le tout pour protéger les personnes éligibles à la vaccination depuis la mi-avril et qui, dans la plupart des cas, ont délibérément choisi de ne pas se faire vacciner.

Nous avons vu une grande poussée pour faire vacciner les adolescents, mais lorsque l’école commencera à l’automne, le statut de vaccination ne fera aucune différence, car le CDC recommande désormais le masquage universel à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel, les étudiants et les visiteurs de écoles, « indépendamment du statut vaccinal ».

Oui, il y a des Américains qui ne peuvent pas encore se faire vacciner, notamment les enfants de moins de douze ans. Heureusement, les enfants de ce groupe d’âge courent un risque minime de problèmes de santé graves dus au COVID-19. Oui, les enfants infectés doivent être gardés à la maison, traités et surveillés pour les cas exceptionnellement rares de syndrome inflammatoire multisystémique. Mais la plupart des rencontres d’enfants avec COVID-19 passeront comme un cas de reniflement.

À un moment où le CDC veut ostensiblement souligner les avantages de se faire vacciner, l’agence déclare que les mêmes règles s’appliquent aux vaccinés et aux non vaccinés. Il y a peu de preuves que le rétablissement des mandats de masque incitera les Américains réticents à aller se faire vacciner. Il y a de fortes chances que cela se retourne contre lui, car de plus en plus de gens concluent que les directives du CDC peuvent se retourner contre un sou et contredire les déclarations passées.

