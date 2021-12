Les directives du CDC Covid vont de suivre la science à suivre les PDG

Dans une interview à CNN lundi, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a défendu un grand changement dans les directives du CDC Covid. Ses commentaires, pour le moins, ont fait sourciller. Parce qu’il l’a fait d’une manière qui a donné l’impression que le changement du CDC – qui raccourcit les directives de quarantaine pour les personnes atteintes de cas de Covid positifs mais asymptomatiques – était motivé au moins en partie par des impératifs économiques. En fait, le Dr Fauci vient tout de suite et le dit, dans un clip que vous pouvez regarder ci-dessous.

Le CDC a certainement donné une base médicale à sa recommandation de réduire de moitié la quarantaine pour ces personnes, de 10 à cinq jours. C’est parce que, selon le CDC, la plupart des gens sont plus contagieux au cours des premiers jours après l’apparition de symptômes identifiables. Mais voici le hic, cependant. Le CDC a apporté ce changement après que les compagnies aériennes, en particulier, ont supplié l’agence de le faire. Après plusieurs jours d’annulations de vols, qui se comptent par milliers, en raison de l’explosion des listes de maladie des compagnies aériennes. De plus, le changement du CDC (à cinq jours) a fini par être exactement ce que voulait l’industrie du transport aérien. Le PDG de Delta Airlines, Ed Bastian lui-même, par exemple, a demandé cinq jours au lieu de 10 dans une lettre adressée à la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

Nouvelles directives du CDC Covid

« La raison en est qu’avec le volume considérable de nouveaux cas que nous avons et que nous prévoyons de continuer avec Omicron, l’une des choses auxquelles nous voulons faire attention est que nous n’avons pas autant de personnes dehors », a déclaré le Dr. Anthony Fauci explique pourquoi le CDC a modifié les directives d’isolement de Covid. pic.twitter.com/g48XwcDdJh – La salle de situation (@CNNSitRoom) 27 décembre 2021

En d’autres termes, le CDC s’est ouvert aux critiques – des agents de bord, par exemple – qui suggèrent que l’agence est passée de son mantra de « suivre la science » à suivre les PDG.

Fauci, en fait, fournit du fourrage à cet argument dans le clip ci-dessus. Dans ce document, il explique que le changement reflète une prise de conscience du fait qu’Omicron oblige tant d’employés à rester à la maison. Soit parce qu’ils sont malades, soit parce qu’ils doivent être mis en quarantaine à cause de l’exposition. Ce qui pourrait menacer la stabilité des entreprises à travers le pays, si suffisamment de personnes sont obligées de rester chez elles. « L’une des choses auxquelles nous voulons faire attention », a déclaré Fauci dans l’interview de CNN, « c’est que nous n’avons pas autant de personnes (malades). »

Quoi de plus? Ce raccourcissement des directives ne modifie pas seulement la recommandation du CDC qui est en place depuis les premiers jours de la pandémie. Il survient alors que l’Omicron, une nouvelle variante plus hautement transmissible, est en plein essor. À peu près le moment où vous vous attendriez à des règles plus strictes, en d’autres termes. Pas un relâchement d’entre eux.

Certes, Bastian n’était pas le seul à réclamer le passage à cinq jours. Les dirigeants des compagnies aériennes de toute l’industrie se sont regroupés pour faire pression en faveur du changement.

« Moins que rassurant »

Les dernières directives du CDC qui permettent aux gens de quitter l’isolement après 5 jours sans test me rappellent quand le public a appris que nous n’avions pas besoin de masques alors qu’en réalité le problème était que les États-Unis n’avaient pas de masques. – Jonathan Reiner (@JReinerMD) 28 décembre 2021

Pendant ce temps, certaines personnes ont eu le sentiment qu’une partie de la raison pour laquelle la pandémie a traîné aussi longtemps qu’elle l’a fait aux États-Unis est que nous essayons d’avoir les choses dans les deux sens. Autant de normalité que possible, c’est-à-dire mélangée au fait d’être obligé de ne tolérer que certains aspects de la pandémie.

« Nous avons dit que nous voulions entendre des professionnels de la santé sur les meilleures directives pour la quarantaine, et non des entreprises américaines préconisant une période raccourcie en raison de pénuries de personnel », lit-on dans une déclaration d’un syndicat américain d’agents de bord, concernant le changement de directive du CDC.

« Le CDC a donné une explication médicale sur les raisons pour lesquelles l’agence a décidé de réduire les exigences de quarantaine de 10 à cinq jours, mais le fait qu’il s’aligne sur le nombre de jours poussés par les entreprises américaines est moins que rassurant. »

Pendant ce temps, les messages d’en haut ont été partout.

Ce n’est que l’année dernière que le candidat de l’époque, Biden, promettait de « arrêter le virus ». À présent? Lundi, le président Biden a déclaré à propos de la réponse du pays à la pandémie qu’«il n’y a pas de solution fédérale. Cela est résolu au niveau de l’État. C’est selon une transcription de la Maison Blanche de ses remarques.

Un jour après? Il est de retour pour parler d’une réponse fédérale:

Mon administration a le dos de chaque gouverneur qui combat le COVID-19 dans son État. La semaine dernière, j’ai déployé un plan fédéral pour lutter contre Omicron en ajoutant une capacité de vaccination et de rappel, des équipements hospitaliers, du personnel, etc. Nous allons surmonter cela en travaillant ensemble. – Président Biden (@POTUS) 28 décembre 2021

Il a raison, dans le sens où les gens vivent cette pandémie différemment, selon l’endroit où ils vivent dans le pays. Chaque État a mis en place différents niveaux d’épidémie et différentes stratégies d’atténuation. Ainsi que la direction de l’État républicain ou démocrate, selon le cas. Tout cela peut laisser les gens à la merci d’une mosaïque de réponses, en fonction de l’endroit où vous vivez.

Voici, par exemple, un tweet de lundi écrit par un membre progressiste de la commission locale du comté ici où je vis, dans le même sens. Elle a récemment été testée positive au Covid elle-même :

Cela me rend à la fois en colère et triste. Sachant ce que cela signifie dans le Tennessee. Sachant ce que cela signifie dans le Sud. Savoir ce que cela signifie pour les pauvres, les personnes handicapées, les Noirs et les Bruns. Je suis juste… au-delà de la déception. https://t.co/YkNHKtlmkB – Tami Sawyer (@tamisawyer) 28 décembre 2021