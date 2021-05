Les directives du programme PLI pour la transformation des aliments ne prévoient pas de mesures en faveur des MPME, selon l’organisme industriel AIFPA

L’AIPFA avait précédemment demandé l’inclusion de certains produits alimentaires sur la base du projet de directives publié le mois dernier.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: L’organisme industriel Apex pour l’industrie de la transformation alimentaire en Inde All India Food Processors ‘Association (AIFPA) cherche à faire une autre représentation auprès du gouvernement afin d’inculquer davantage de mesures pro-MPME dans les directives opérationnelles du programme d’incitation à la production (PLI). Le ministère des industries de transformation des aliments a publié lundi les directives PLI pour le secteur de la transformation des aliments ainsi qu’un portail de connaissances en ligne dédié à ce sujet. «Certaines fonctionnalités adaptées aux MPME, qui leur auraient été bénéfiques, n’avaient pas été intégrées dans les directives. Nous envisagerions donc de partager une autre représentation avec le gouvernement maintenant », a déclaré Subodh Jindal, président national de l’AIFPA et fondateur d’Excelsior Food & Chemical Industries à Financial Express Online.

Par exemple, selon l’AIFPA, la gamme de produits couverts par le régime est étroite et aurait pu être élargie pour couvrir d’autres produits. Le programme couvrait les aliments prêts à cuire ou prêts à manger, y compris les produits à base de millet, les fruits et légumes transformés, les produits marins et le fromage mozzarella. “Produits innovants / biologiques des PME dans ces segments, y compris en plein air – œufs, viande de volaille, produits à base d’œufs”, indique le programme. «La gamme de produits proposés est très limitée et équivaut à ne pas proposer le programme. En outre, demander des produits biologiques et innovants équivaut à dire que vous ne «participez pas au programme». Combien de PME trouveriez-vous avec de nouveaux produits ou avec des brevets », a ajouté Jindal.

L’AIPFA avait précédemment insisté sur l’inclusion de certains produits alimentaires sur la base du projet de directives publié le mois dernier. «Des produits comme la mayonnaise ont été exclus même si elle a un énorme potentiel d’exportation vers le Moyen-Orient et les pays africains et le choix des produits indiens dans cette gamme augmente avec les efforts du secteur des MPME. La «sauce soja» est un autre produit exclu ayant un bon potentiel. »

Lire aussi: Les transactions numériques pour MSME Min, les bureaux annexes diminuent pour la troisième année consécutive; Tops KVIC en volume

De plus, «aucune définition n’a été fournie pour les« produits innovants »et elle est laissée aux comités techniques. En fait, les produits innovants sont bien définis par les consommateurs et leurs choix, et il convient d’accorder de l’importance aux résultats des études de consommation et à la manière dont les consommateurs pensent à un produit innovant plutôt qu’à la sélection d’un simple comité », avait déclaré l’association.

En outre, selon les lignes directrices, les candidats se verront accorder une subvention de 50% des dépenses consacrées à l’image de marque et au marketing à l’étranger. Cependant, cela serait soumis à une subvention maximale de 3 pour cent des ventes de produits alimentaires ou Rs 50 crore par an, selon le montant le moins élevé. La dépense minimale pour l’image de marque à l’étranger doit être de Rs 5 crore sur une période de cinq ans. «Faire cela à l’étranger est également un échec parce que le niveau auquel ils veulent le faire est trop bas pour les PME», a déclaré Jindal. Selon les suggestions précédentes de l’AIFPA, l’incitation de 3% sur le chiffre d’affaires est très faible car la plupart des entreprises vont de 15 à 20% de leur chiffre d’affaires pour des efforts de branding et de marketing à l’étranger pour créer des marques qui aident l’Inde. L’AIPFA avait demandé de l’augmenter à au moins 7 pour cent pour obtenir des résultats significatifs.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.