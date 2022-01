Les directives sur Covaxin pour les moins de 18 ans ne mentionnent pas l’EUL par l’OMS : ministère de la Santé

Les directives publiées par le ministère de la Santé de l’Union ne mentionnent à aucun endroit l’EUL par l’OMS, a-t-il déclaré.

Vendredi, le ministère de la Santé de l’Union a qualifié les médias de « très mal informés » et « trompeurs » suggérant que l’approbation du vaccin Covaxin dans le groupe d’âge des 15-18 ans a été donnée malgré le fait que l’OMS n’ait pas accordé la liste d’utilisation d’urgence (EUL) à son utilisation dans cette tranche d’âge. Les directives publiées par le ministère de la Santé de l’Union ne mentionnent à aucun endroit l’EUL par l’OMS, a-t-il déclaré. De tels rapports sont très mal informés, trompeurs et loin de la vérité, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les directives émises par le ministère le 27 décembre 2021, sous la rubrique « Nouveaux bénéficiaires âgés de 15 à 18 ans » précisent que « Pour ces bénéficiaires, l’option de vaccination ne serait disponible que pour Covaxin car il s’agit du seul vaccin avec EUL pour le groupe d’âge 15-18 », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’EUL par CDSCO, l’organisme de réglementation national, pour le vaccin Covaxin pour le groupe d’âge 12-18 ans a été accordé le 24 décembre 2021. Par la suite, les directives pour la vaccination du groupe d’âge 15-18 ans des jeunes adultes et la dose de précaution pour les autres catégories a été publié par celui-ci le 27 décembre, a ajouté le ministère.

