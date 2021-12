Les dirigeants appellent les jeunes conservateurs de Turning Point USA à passer à l’action : « La nation ne va pas se sauver »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

PHOENIX, Arizona – Les leaders d’opinion conservateurs et les politiciens qui se sont rendus à Phoenix pour la conférence AmericaFirst de Turning Point USA ont déclaré aux jeunes participants qu’ils devaient intensifier leur action pour sauver le pays de la gauche.

L’événement de quatre jours, qui s’est déroulé du samedi au mardi et a accueilli des milliers de jeunes conservateurs de tout le pays, a été marqué par un sentiment d’optimisme. Mais les orateurs ont averti que les victoires devaient être gagnées.

DES MILLIERS DE JEUNES CONSERVATEURS PARTICIPENT À LA CONFÉRENCE TURNING POINT USA, PARTAGEANT L’OPTIMISME À L’AVENIR DE 2022

« La nation ne va pas se sauver elle-même », a déclaré Charlie Kirk, fondateur et président de Turning Point USA, aux personnes présentes. « Nous vivons sur le dernier souffle des sacrifices de la génération qui a pris d’assaut la plage de Normandie, le dernier souffle de la génération qui nous a donné cela. »

Le fondateur et président de Turning Point USA, Charlie Kirk, s’exprime à CPAC à Oxon Hill, Maryland, États-Unis, le 28 février 2019. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Selon Kirk, les républicains ont « un avantage incroyable » sur ceux de gauche.

« Leurs idées sont horribles; ils ont tendance à être des gens très en colère et amers », a-t-il déclaré. « Ils essaient toujours de détruire, et ils n’ont jamais rien construit de leur vie, jamais. »

Donald Trump Jr. ((Photo de Brandon Bell/.))

« Battez-vous pour votre pays parce que cela en vaut la peine, et nous l’aimons », a imploré Donald Trump Jr.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a déclaré que « l’esprit américain est fort ».

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, lors d’une audience du comité de surveillance et de réforme de la Chambre dans l’immeuble de bureaux Rayburn House le lundi 24 août 2020. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via ./Pool)

« J’ai appris il y a longtemps que les bonnes choses dans la vie n’arrivent pas tout seul », a déclaré Jordan aux membres du public. « Si vous voulez accomplir quelque chose, quelque chose d’important qui a une valeur durable, quelque chose de réel et tangible… cela prend du temps, cela demande du travail, cela demande des efforts, cela demande des sacrifices, mais le plus important, c’est la volonté d’assumer le risque tout en essayant de faire quelque chose de valable.

« La gauche essaie fondamentalement de changer le pays », a ajouté Jordan. « Je pense que ça change, vraiment. … L’esprit américain est fort. »

Avant les élections de mi-mandat, le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a déclaré qu’il jouait son rôle en « menant le combat pour arrêter tout ce que Biden, Pelosi et Schumer font » dans le but d’aider à faire élire plus de conservateurs.

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, prend la parole lors de la réunion annuelle des dirigeants de la Republican Jewish Coalition (RJC) à Las Vegas, le vendredi 5 novembre 2021. (Bridget Bennett/Bloomberg via .)

« Je me suis concentré jour et nuit sur la victoire en 2022, la reprise de la Chambre et la reprise du Sénat », a déclaré Cruz sur scène.

Le représentant Burgess Owens, R-Utah, a déclaré que Biden montrait à quel point les choses étaient mauvaises lorsque les démocrates étaient aux commandes et a affirmé que « le peuple gagnera » si les républicains « mettent en évidence les choses que fait l’administration Biden ».

Le représentant Burgess Owens, R-Utah, prend la parole lors d’une conférence de presse avec d’autres membres républicains de la Chambre sur l’immigration à Washington le mercredi 17 mars 2021. (Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Biden est le meilleur président que notre pays ait eu depuis un moment, non pas parce qu’il fait une bonne chose, mais il montre à quoi cela ressemble à l’extrême gauche », a déclaré Owens à Fox News après avoir pris la parole. « Il n’est plus hypothétique pour nous de comprendre maintenant ce qu’est le financement de la police, à quoi ressemble l’inflation. »

« Tout ce que nous avons à faire est de mettre en évidence les choses que fait l’administration Biden », a ajouté Owens. « Les gens comprendront, les gens le ressentent. … En tant que peuple républicain, parti républicain, nous devons continuer à nous concentrer sur les choses qui font la différence, et nous, le peuple, gagnerons. »