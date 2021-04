Les dirigeants conservateurs se réunissent pour discuter de la prise en charge des grandes technologies ⋆ .

Big Tech a censuré les conservateurs sur les médias sociaux depuis des années maintenant dans une bataille quasi constante pour le droit d’exister à l’ère numérique. Mais maintenant, les dirigeants conservateurs se sont réunis pour développer une stratégie pour s’attaquer à la Big Tech, riposter.

Selon CNBC, des donateurs et des stratèges conservateurs se sont rencontrés dans la station balnéaire de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump le week-end dernier pour discuter de Big Tech et d’une éventuelle stratégie de médias sociaux. La réunion a eu lieu après que Trump eut laissé entendre en mars le lancement de sa propre plate-forme de médias sociaux, potentiellement dans les prochains mois.

Matt Schlapp, président de l’Union conservatrice américaine (ACU), a assisté à la réunion. «Je participe à beaucoup de [conversations] avec des gens qui ont des moyens substantiels, et il y aura de nouvelles façons pour les gens [their] d’informations et de partager des informations et de rester connectés les uns avec les autres », a-t-il déclaré selon CNBC. Récemment, YouTube a retiré une vidéo du discours de Trump à CPAC sur la chaîne de l’ACU

D’autres à la réunion semblaient optimistes quant à la possibilité d’une nouvelle plate-forme. “C’est quelque chose qui m’intéresse si cela peut être mis en place correctement”, a déclaré Roy Bailey, un homme d’affaires du Texas, à CNBC. «J’ai identifié une plateforme potentielle et il y a beaucoup de travail à faire.» Il a en outre noté que «la plate-forme serait où les conservateurs peuvent contrôler leur propre destin et ne pas s’inquiéter de la censure».

Les participants auraient également discuté de ce qu’il faut faire sur le fait que les conservateurs sont «annulés par les compagnies d’assurance et les banques», aurait déclaré Schlapp. Visa, par exemple, a inscrit sur la liste noire financière la plate-forme de médias sociaux axée sur la liberté d’expression Gab.

Trump a été banni d’au moins 10 plates-formes, dont YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, Stripe, Snapchat, Reddit, TikTok et même Shopify après l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. La tentative de créer une nouvelle plateforme de médias sociaux ne serait pas une première. Le site de discours libre Parler a été démarré à partir des magasins d’applications d’Apple et de Google, et a même été expulsé des services d’hébergement Web d’Amazon en janvier.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos représentants et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en assurant la transparence, la clarté sur le «discours de haine» et l’égalité des conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.