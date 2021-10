Les dirigeants d’ABC auraient repoussé les derniers commentaires de Meghan McCain sur « The View »

Meghan McCain semble toujours susciter la controverse chez ABC des mois après sa sortie de The View. Après que McCain ait soulevé un certain nombre d’allégations concernant un lieu de travail « toxique » et des co-animateurs au cours de son mandat de quatre ans dans le talk-show de longue durée, les patrons d’ABC seraient « furieux » repoussant ses affirmations en coulisses.

Le bouleversement a été déclenché cette semaine au milieu de la promotion des nouveaux mémoires de McCain, Bad Republican, dont certaines parties ont été obtenues par le correspondant des médias de Fox News, Howard Kurtz. Dans le livre audio, McCain a affirmé qu’elle avait fait face à « une hostilité toxique, directe et délibérée » pendant son séjour dans l’émission, appelant spécifiquement ses anciennes co-animatrices de The View Joy Behar et Whoopi Goldberg, qui, selon elle, « devenaient plus méchantes et moins indulgentes ». tout au long de la présidence de Donald Trump. McCain a écrit qu’elle sentait que ses collègues commençaient à la voir « comme si j’étais devenu un avatar de tout ce qu’ils détestaient chez le président ». McCain a soulevé des allégations similaires dans une interview avec Variety, où elle a décrit The View comme « déséquilibré, désorganisé et tapageur » et un endroit qui la faisait se sentir isolée « à cause de mon idéologie politique » alors que ses co-animateurs exprimaient « leur colère contre l’administration sur elle.

Cependant, la vérité derrière les allégations brosserait un tableau très différent, selon des sources proches de la production qui ont parlé à TMZ. Selon ces sources, les dirigeants d’ABC, qui seraient « furieux » des remarques de McCain, ont déclaré que McCain était en grande partie responsable de la toxicité sur le plateau de The View. Les sources ont affirmé qu’une enquête interne sur l’environnement « toxique » avait été menée, « mais principalement en raison du comportement de Meghan devant et hors caméra, et non de ses collègues ». Au cours de l’enquête, le président d’ABC News, Kim Godwin, a rencontré les principales parties prenantes. ces conflits houleux à l’antenne.

Les sources ont également riposté aux affirmations de McCain selon lesquelles McCain a quitté le talk-show de longue date de sa propre volonté. Dans ses mémoires et dans une interview avec Variety, McCain a affirmé que c’était un commentaire de Behar le 5 janvier à son retour de congé de maternité qui avait motivé sa décision de partir. Cependant, TMZ, citant ces sources, a rapporté que « le réseau était prêt à aller de l’avant aussi » et que sa sortie « était longue à venir », car de nombreux membres du réseau auraient estimé que la sortie de McCain aurait dû arriver plus tôt, mais l’ancien patron James Goldston a négligé de passer à autre chose par crainte d’une « réaction conservatrice ». Les sources ont allégué que les conclusions de l’enquête interne « ont essentiellement forcé » McCain à quitter son rôle.

Pour le moment, ni McCain ni ABC n’ont répondu au rapport de TMZ. Dans une déclaration à The Hill abordant les affirmations formulées dans le livre et les interviews de McCain, un porte-parole du réseau a déclaré que The View « est une plate-forme à l’antenne et dans les coulisses pour les femmes fortes » au cours des 25 dernières années. Le communiqué ajoute que « la télévision en direct et des perspectives différentes peuvent souvent conduire à des moments surprenants, mais l’équipe est collaborative et solidaire – axée sur la prestation d’un talk-show quotidien informatif à nos fidèles téléspectateurs ».