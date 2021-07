Les dirigeants d’Activision Blizzard ont une réponse mitigée au procès en Californie

La direction du géant américain des jeux Activision Blizzard n’arrive pas à comprendre sa position sur le recours collectif récemment déposé alléguant du harcèlement, des abus et d’autres inconduites envers les employés.

À la suite de la nouvelle, le président de Blizzard, J Allen Brack, a envoyé aux employés un e-mail – publié sur Twitter par Jason Schreier de Bloomberg – dans lequel il a décrit les accusations portées contre l’entreprise comme « totalement inacceptables » et « extrêmement troublantes ».

Le président d’Activision Publishing, Rob Kostich, a également envoyé un e-mail similaire au personnel – révélé par Nicole Carpenter de Polygon – disant que le comportement exposé dans le procès est « profondément troublant » avant de déclarer que l’entreprise a une « tolérance zéro pour ce type de comportement dans notre lieu de travail ou, franchement, dans notre société.”

Kostich a également déclaré que les allégations feraient l’objet d’une enquête et que ceux qui avaient tort seront tenus responsables.

Pendant ce temps, Fran Townsend, récemment nommé vice-président exécutif pour les affaires d’entreprise d’Activision Blizzard – et ancien conseiller à la sécurité intérieure de George W Bush – s’est montré très enthousiaste, écrivant dans un e-mail au personnel – encore une fois, rapporté par Schreier – que le procès présente « un et fausse image de notre entreprise” et a déclaré que les histoires auxquelles elle fait référence sont “factuellement incorrectes, anciennes et hors contexte”, dont beaucoup datent apparemment “d’il y a plus d’une décennie”.

L’exécutif dit que le procès ne reflète pas le Blizzard d’Activision qu’elle connaît et dit que l’entreprise “valorise vraiment l’égalité et l’équité”.

Le recours collectif a été déposé la semaine dernière contre Activision Blizzard par le Département de l’emploi et du logement de la Californie et détaille une culture de travail extrêmement toxique. Le géant de l’édition a nié les allégations portées contre lui.

