Les dirigeants d’Amazon, Microsoft et Sounders feront la promotion de la candidature de Seattle en tant que ville hôte de la Coupe du monde de football 2026

Le logo SEA 2026 pour la candidature de Seattle en tant que ville hôte de la Coupe du monde de football international 2026. (Image MER 2026)

Seattle fait partie des prétendants à être l’une des villes hôtes aux États-Unis pour une Coupe du Monde de la FIFA entièrement nord-américaine en 2026, et jeudi une plate-forme de marque et un comité exécutif pour diriger l’effort ont été annoncés.

SEA 2026 lancé sous la bannière « Football, Innovation, Tout le monde », faisant la promotion de la passion de la région pour le football, sa capacité à agir sur de grandes idées et le fait que tous sont les bienvenus pour découvrir la ville comme un local.

Un comité exécutif de sept personnes pour conduire l’effort est un mélange de notables technologiques, sportifs, civiques et de divertissement.

Le comité exécutif de SEA 2026, dans le sens horaire à partir du haut à gauche : Adrian Hanauer, Amy Hood, Ciara, Jenny Durkan, Russell Wilson, Adam Selipsky et Mark Suzman. (Photos SEA 2026) Adrian Hanauer — Président de SEA 2026 et propriétaire de Sounders FC Jenny Durkan — Maire de Seattle et présidente honoraire de SEA 2026 Amy Hood — CFO, Microsoft Adam Selipsky — PDG, Amazon Web Services Mark Suzman — PDG, Bill et Melinda Gates Fondation Russell Wilson – Le quart-arrière des Seahawks de Seattle Ciara – L’artiste primée aux Grammy Awards

L’ajout du footballeur américain Wilson pour promouvoir et attirer le football, avec Ciara, est certainement lié à leur célébrité locale et au fait que tous deux ont rejoint le groupe de propriété Sounders MLS en 2019. Hood a également rejoint à ce moment-là.

Les Sounders ont remporté la Coupe MLS en 2016 et 2019 et ont établi un nombre important et fidèle de footballeurs à Seattle, un élément clé pour satisfaire la FIFA.

Le site Web SEA 2026 fait la promotion du stade d’accueil des Sounders, Lumen Field, comme étant « construit pour cette » opportunité d’accueillir le football à sa plus grande échelle.

« C’est fort… le plus fort. Assez fort pour générer une activité sismique », indique le site Web.

La section innovation du site comprend une photo des Sphères sur le campus du siège d’Amazon et indique que l’État de Washington est connu pour sa créativité et son innovation. Il y a aussi des images d’un poisson jeté au marché de Pike Place ainsi que la Space Needle.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans 16 villes et mettra en vedette 48 équipes. Les membres de l’organisme organisateur du football ont commencé à visiter des villes hôtes potentielles le mois dernier aux États-Unis et se poursuivront jusqu’à la fin octobre, avec Seattle au cours de cette dernière visite.

Selon le site Internet de la Coupe du monde, « la délégation de la FIFA rencontrera les parties prenantes locales et discutera de sujets clés tels que la gestion des sites, les infrastructures et la durabilité ainsi que des questions commerciales, juridiques et patrimoniales. Les visites comprendront également des inspections d’infrastructures essentielles, telles que des stades, des installations d’entraînement et des sites potentiels du FIFA Fan Festival. »

Fox Sports a classé le mois dernier Seattle parmi 17 villes américaines qui pourraient se retrouver en lice pour accueillir des matchs. Le site n’a pas fait de Seattle un « verrou », comme Atlanta, Los Angeles et New York/New Jersey, mais l’a qualifié de « probable » aux côtés de Dallas, Miami et San Francisco.

SEA 2026 a également lancé sa présence sur Twitter et Instagram.

Le jeu du monde ???? La ville d’émeraude #SEA2026 pic.twitter.com/LH7nfKC5yU – SEA 2026 ⚽️ (@Seattle_2026) 21 octobre 2021