Les dirigeants d’Apple abordent la fusion de l’iPad et du Mac, des mini-LED et plus encore dans une nouvelle interview

Suite à l’annonce des nouveaux M1 iPad Pro et M1 iMac mardi, les dirigeants d’Apple John Ternus et Greg Joswiak se sont entretenus avec l’Independent pour un entretien approfondi. Les deux dirigeants d’Apple ont parlé dans l’interview des projets d’Apple pour l’iPad et le Mac, les nouvelles fonctionnalités de l’iPad Pro 2021, etc.

À propos de la fusion de l’iPad et du Mac

Les commentaires les plus notables lors de l’interview sont venus de Joswiak, qui occupe le poste de vice-président senior du marketing mondial d’Apple. Interrogé sur l’avenir de l’iPad et du Mac, alors que les lignes commencent à s’estomper en termes de puissance, Joswiak a expliqué qu’Apple n’avait pas l’intention de fusionner les deux plates-formes.

«Il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment raconter à propos de l’iPad et du Mac», dit Joz, en commençant par une clarification qui l’amènera à un moment donné à s’excuser pour sa passion. «D’une part, les gens disent qu’ils sont en conflit les uns avec les autres. Que quelqu’un doit décider s’il veut un Mac ou s’il veut un iPad. «Ou les gens disent que nous les fusionnons en une seule: qu’il y a vraiment cette grande conspiration que nous avons, pour éliminer les deux catégories et en faire une. «Et la réalité n’est pas non plus vraie. Nous sommes très fiers du fait que nous travaillons vraiment, vraiment dur pour créer les meilleurs produits dans leur catégorie respective. » (Joz, cependant, hésite à nommer la catégorie dont il parle: il plaisante en disant qu’il «ne supporte même pas d’utiliser» le mot, parce que «l’iPad est meilleur que les tablettes». «Je déteste le diminuer en l’appelant le nom de la catégorie », dit-il.)

Ternus, qui est le vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, a fait écho au sentiment de Joswiak. Il a expliqué qu’Apple ne regarde pas les choses avec l’objectif limitant ce qu’un appareil peut faire pour noter «marcher sur les orteils» d’un autre appareil.

«Mais nous allons continuer à les améliorer. Et nous n’allons pas nous laisser prendre tous, vous savez, les théories autour de la fusion ou quoi que ce soit de ce genre. «Nous ne pensons pas bien, nous allons limiter ce que cet appareil peut faire parce que nous ne voulons pas marcher sur les orteils de cela [other] un ou quelque chose comme ça », dit-il. «Nous nous efforçons de créer le meilleur Mac possible; nous nous efforçons de créer le meilleur iPad possible. Et les gens choisissent. «Beaucoup de gens ont dirigé les deux. Et ils ont des flux de travail qui couvrent les deux – certaines personnes, pour une tâche particulière, préfèrent l’une par rapport à l’autre.

Sur la puce M1 du nouvel iPad Pro

Interrogé sur le processeur M1 du nouvel iPad Pro et la partie logicielle de cette histoire, Joswiak a expliqué qu’Apple avait «fourni ces performances avant même que le besoin ne se fasse sentir».

«Il faut d’abord qu’il existe, non? Vous ne pouvez pas avoir une application qui nécessite plus de performances que le système ne le peut – alors cela ne fonctionne pas. Vous devez donc faire en sorte que le système devance les applications.

Joswiak a poursuivi en énumérant des exemples d’applications tierces puissantes de sociétés comme Adobe et Affinity, mais il ne disait pas si Apple travaillait sur ses propres moyens pour exploiter la nouvelle puissance du M1:

(Lorsqu’on lui a demandé à nouveau, le lendemain de la révélation, si Apple est l’un de ces développeurs qui envisagent de profiter de la marge supplémentaire avec son application professionnelle, Joz plaisante en disant qu’il ne laissera pas quelque chose comme ça s’échapper.)

Joswiak a également expliqué que cela donne aux utilisateurs plus de marge de manœuvre et garantit que leur nouvel achat d’iPad Pro «ne sera pas immédiatement obsolète».

Sur mini-LED dans le nouvel iPad Pro

Terns a également fourni des détails intéressants sur l’écran mini-LED du nouvel iPad Pro 12,9 pouces. Il a expliqué que l’une des plus grandes entreprises de ce processus consistait à réduire la technologie d’affichage – qui est également utilisée dans le Pro Display XDR – au facteur de forme 12,9 pouces.

«Le rétrécir était une entreprise colossale», déclare Ternus. «Si vous regardez simplement les deux produits, il est évident que l’iPad est beaucoup plus fin qu’un Pro Display XDR, et la façon dont fonctionne l’architecture – vous avez le rétroéclairage LED derrière l’écran. Au fur et à mesure que vous le réduisez, vous devez nécessairement ajouter plus de LED; vous devez en quelque sorte augmenter la densité, car vous n’avez pas autant de place pour mélanger la lumière et créer des zones. Dès le début, c’était: comment créer un rétroéclairage avec une densité suffisante? Nous avons donc dû concevoir une nouvelle LED. Nous avons dû concevoir le processus pour installer 10 000 LED sur ce rétroéclairage de cette manière incroyablement précise. »

Ternus et Joswiak ont ​​également noté que l’une des raisons pour lesquelles Apple est capable de faire des sauts technologiques comme celui-ci est qu’elle développe une grande partie de la technologie en interne.

Sur la nouvelle technologie de caméra frontale Center Stage de l’iPad

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de l’iPad Pro 2021 est appelée Center Stage. Le nouvel iPad Pro contient un capteur de caméra Ultra Wide 12MP à l’avant, et Apple l’utilise pour suivre les utilisateurs pendant les chats vidéo afin de s’assurer qu’ils sont toujours dans le cadre.

Ternus a expliqué:

«Une des choses que j’ai trouvé vraiment cool à ce sujet est que passer tout ce temps dans ces réunions, vous vous asseyez beaucoup», dit Ternus. «Et c’est tellement libérateur de pouvoir simplement se tenir debout et rester encadré dans l’image, de s’étirer, de se déplacer et de s’asseoir», dit-il, notant que c’est un moyen efficace de toujours pouvoir fermer les anneaux sur l’Apple Watch. . «Et l’une des choses que j’ai parfois trouvées est dans les scénarios de groupe – vous pouvez être FaceTiming avec votre famille et être en mesure de mettre la famille dans le cadre, ou ce genre de choses, je pense que ça va être vraiment, vraiment grand et puissant. . C’est certainement une technologie incroyable pour l’époque où nous sommes. »

Vous pouvez trouver l’interview complète sur le site Web d’Independent ici. Cela vaut la peine d’être lu si vous recherchez une plongée approfondie dans les annonces d’événements «Spring Loaded» d’Apple.

