Les dirigeants d’Apple approfondissent les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max dans l’interview du podcast « Upgrade »

Les nouvelles puces M1 Pro et M1 Max à l’intérieur des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces se sont avérées impressionner les critiques et les consommateurs. Les dirigeants d’Apple, Tim Millet et Tom Boger, ont récemment rejoint le podcast Upgrade de Relay FM pour parler en profondeur des nouvelles puces, de l’état de la transition Apple SIlicon, et plus encore.

Millet est vice-président de l’architecture de plate-forme d’Apple, tandis que Boger est vice-président du marketing des produits Mac et iPad de la société. Au cours de l’interview, Boger et Millet ont expliqué comment les nouveaux M1 Pro et M1 Max s’appuient sur le succès de la puce M1 tout en faisant passer les performances au niveau supérieur pour les utilisateurs professionnels.

Par exemple, concernant la disponibilité de plusieurs configurations et options de puces différentes, Boger a expliqué :

Je pense que vous devez trouver le bon équilibre dans le nombre d’options que vous proposez, car vous pourriez en offrir trop. Ce que nous essayons de faire, c’est d’examiner l’éventail des charges de travail et des applications que nos clients utilisent, et de nous assurer que nous cochons toutes les cases en termes de charge de travail particulière. Les clients qui achètent ces produits sont très avisés. Ils comparent leurs notes, ils se parlent de leurs différentes expériences, et généralement de la façon dont cela fonctionne, vous vous retrouvez avec des points forts.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview dans l’épisode 379 du podcast Upgrade sur Relay FM. Vous pouvez le trouver sur le site Web de Relay FM ou dans Apple Podcasts.

Que pensez-vous des projets d’Apple pour l’avenir du Mac ainsi que des nouvelles puces M1 Pro et M1 Max ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

