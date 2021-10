Les dirigeants d’Apple défendent l’absence de Face ID sur le MacBook Pro

La gamme MacBook Pro d’Apple est enfin de retour. Après des années de décisions de conception douteuses, les nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple ont finalement donné aux utilisateurs professionnels une raison de s’enthousiasmer. Avec ses nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Apple a heureusement tué la Touch Bar, une idée toujours plus intrigante en théorie qu’en pratique. De plus, Apple a inversé la tendance et a doté les nouveaux MacBook Pro de nombreux ports qui avaient été précédemment supprimés avec la mise à jour 2016. Et enfin, les nouveaux MacBook Pro d’Apple sont des démons de vitesse, tout cela grâce aux nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max.

En effet, Apple a apparemment écouté toutes les plaintes des utilisateurs concernant les récentes conceptions de MacBook Pro et les a traitées. Pourtant, il y a une décision de conception qui a apparemment frotté certains utilisateurs dans le mauvais sens. Vous voyez, les nouveaux modèles de MacBook Pro ont un design à encoche, de style similaire à celui de l’iPhone. La conception de l’encoche a été mise en œuvre pour donner aux utilisateurs plus d’espace d’écran. Curieusement, cependant, de nombreux utilisateurs ont déploré le fait que les nouveaux MacBook Pro ne prennent pas en charge Face ID.

La critique Face ID des utilisateurs de Mac

Personnellement, je ne comprends pas le brouhaha entourant le manque de Face ID sur les nouveaux MacBook Pro. Ce n’est pas parce qu’Apple a opté pour une conception à encoche que Face ID est une alternative supérieure à Touch ID en matière d’authentification biométrique sur Mac. Bien sûr, Face ID, selon les propres mesures d’Apple, est statistiquement plus difficile à déchiffrer que Touch ID. Pourtant, ce n’est pas comme si les personnes contournant la sécurité Touch ID étaient vraiment un problème.

Pour moi, le manque de beauté de l’encoche est plus un problème que son manque d’identification de visage. Néanmoins, j’imagine que les gens s’habitueront à l’encoche sur le Mac de la même manière qu’ils l’ont fait sur l’iPhone.

De plus, il existe des raisons pratiques pour lesquelles Touch ID sur Mac est plus logique. Pour commencer, authentifier un achat avec Face ID sur l’iPhone via un double appui sur le bouton latéral nécessiterait une nouvelle implémentation sur le Mac. Et si vous allez déjà taper quelque chose sur le clavier, pourquoi ne pas simplement utiliser le bouton Touch ID existant. En termes simples, Face ID par opposition à Touch ID sur Mac ne résout aucun vrai problème.

Apple réagit au contrecoup du MacBook Pro Face ID

En réponse à la réaction, Tom Boger, vice-président du marketing des produits Mac et iPad d’Apple, a parlé de Face ID avec le Wall Street Journal cette semaine.

Et Face ID ? Quand je regarde l’encoche géante de l’ordinateur portable, je me demande pourquoi je ne peux pas déverrouiller la machine avec mon visage. M. Boger a déclaré que Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier.

Auparavant, les dirigeants d’Apple avaient expliqué que l’encoche visait plus à augmenter l’espace de l’écran qu’autre chose.

« Ce que nous avons fait, c’est que nous avons en fait rendu l’écran plus grand », a récemment déclaré Shruti Haldea d’Apple lors d’un podcast. «Comme sur l’ordinateur portable de 16 pouces, vous avez toujours une zone active de 16,0 sur la diagonale dans cette fenêtre de 16:10 pouces, et nous avons simplement agrandi l’affichage à partir de là et placé la barre de menus là-haut. Nous l’avons juste déplacé vers le haut et à l’écart.

Cela dit, la controverse de notch-Face ID disparaîtra probablement aussi rapidement qu’elle est apparue.