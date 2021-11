Les dirigeants d’Apple détaillent la conception de l’Apple Watch Series 7 et les améliorations de watchOS 8 dans une nouvelle interview

L’Apple Watch Series 7 présente un nouveau design industriel mettant l’accent sur les tailles plus grandes de 41 mm et 45 mm. Dans une nouvelle interview avec The Independent, Alan Dye et Stan Ng d’Apple ont parlé davantage de ce nouveau design, de la façon dont watchOS est optimisé pour tirer parti des écrans plus grands, et plus encore.

Alan Dye est vice-président de la conception d’interfaces d’Apple, tandis que Stan Ng est vice-président du marketing produit de l’entreprise. Ng a expliqué dans l’interview que la clé pour Apple était d’agrandir l’écran de l’Apple Watch Series 7, tout en ne compromettant pas les autres aspects du portable :

« La taille limite la quantité d’informations qui peuvent être affichées et donc chaque pixel compte », a déclaré Ng. « L’affichage repensé de la série 7 est une innovation technique majeure. Augmenter l’affichage est un énorme avantage pour les utilisateurs, mais seulement si cela ne compromet aucune autre partie de l’expérience, comme le confort ou l’esthétique ou la durée de vie de la batterie ou la compatibilité du bracelet. « Nous l’avons fait en intégrant le capteur tactile dans le panneau OLED permettant à la hauteur du produit lui-même de rester la même », a révélé Ng. « Donc, à toutes fins utiles, nous avons pu étendre la zone visible sans augmenter de manière significative, jusqu’à la taille globale du boîtier. »

Dye a poursuivi en expliquant que l’objectif d’Apple était de tirer parti du plus grand écran en rendant l’expérience watchOS « plus claire et plus accessible ».

« Nous savions que c’était l’occasion d’optimiser la conception de l’ensemble de l’expérience. Nous avons donc entrepris au cours des deux dernières années de reconsidérer et de remanier chaque élément, en créant des centaines de très petits mais nous pensons que des changements importants et percutants pour que l’interface utilisateur fonctionne en harmonie avec le nouveau design d’affichage et rend l’interface utilisateur encore plus facile à utiliser. . «

L’une des façons dont cela s’est manifesté s’est avéré être l’ajout d’un clavier QWERTY à l’écran pour la première fois sur une Apple Watch :

« Depuis la première Apple Watch, la saisie de texte est essentielle et représente un énorme défi », a déclaré Dye. «Nous avons toujours voulu un clavier QWERTY et ce nouvel écran a permis cela et l’a permis d’une manière que nous pensons pouvoir offrir la fonctionnalité d’une manière incroyablement utilisable et puissante. Concevoir le nouveau clavier était vraiment tout un défi. Nous avons donc pris des décisions importantes. Une chose que nous avons faite a été d’enlever les lunettes des touches, ces petits contours pour aider à se sentir un peu moins à l’étroit. Et pour impliquer que la précision n’est pas critique avec vos tapotements en raison de l’intelligence derrière le clavier.

Le rapport complet approfondit certains des plus petits changements apportés à watchOS 8 pour la nouvelle Apple Watch Series 7. Vous pouvez le lire sur le site Web Independent ainsi que dans Apple News ici.

