Les dirigeants d’Apple discutent des avantages d’un écran Apple Watch Series 7 plus grand

La sortie de l’Apple Watch Series 7 a été éclipsée par l’événement MacBook Pro, mais les dirigeants d’Apple veulent toujours parler de la série 7. Bien qu’elle n’apporte pas de nouveaux capteurs ni même un nouveau processeur, l’écran plus grand est ce que les gens devraient être. en se concentrant sur l’achat de ce produit.

Dans une interview avec CNET, les dirigeants d’Apple Alan Dye et Stan Ng expliquent comment les nouveaux écrans de 41 mm et 45 mm peuvent améliorer l’expérience Apple Watch pour les utilisateurs :

« Nous avons eu l’opportunité de permettre aux utilisateurs d’augmenter la taille des points [for text] encore plus grand que ce que nous avons autorisé dans le passé. Cela a été très motivé par le nouvel affichage », a déclaré Dye lors d’un appel vidéo, ajoutant qu’il serait « beaucoup plus utile et accessible à de nombreux utilisateurs qui ont juste besoin d’une plus grande taille de point ».

Grâce à cet écran plus grand, l’une des caractéristiques exclusives de l’Apple Watch Series 7 est un clavier intégré pour les messages qui utilise la fonction QuickPath. Selon Dye, « la précision n’est pas totalement critique avec vos tapotements car nous avons une intelligence intégrée », ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter d’appuyer sur chaque lettre d’un texte.

Toujours à propos de l’écran plus grand, Stan Ng réfléchit à l’effet d’affichage incurvé sur l’Apple Watch Series 7 :

« Ce bord de réfraction crée cet effet enveloppant très subtil. Et cela donne l’impression que l’écran se plie vers le bas, directement vers le boîtier de la montre », explique Ng. « Vraiment, c’est un effet optique, c’est dû à la façon dont la lumière de l’OLED se réfracte sur les bords du cristal avant. Nous avons redessiné ce cristal pour qu’il soit davantage en forme de dôme, ce qui a également contribué à un cristal plus épais et à une plus grande durabilité. C’était donc une sorte de double pour les deux.

Même avec l’Apple Watch devenant plus puissante et donnant plus d’informations aux utilisateurs, les deux dirigeants d’Apple affirment que l’Apple Watch Series 7 est toujours une question de regards et d’interactions courtes :

« Je pense que beaucoup de ces valeurs fondamentales sur la façon dont nous parvenons à regarder les nouvelles restent les mêmes », a déclaré Dye. « Malgré le fait que nous puissions autoriser plus de contenu sur l’écran, nous le considérons toujours comme un type de produit visible, plus petit et à interaction plus courte par rapport à quelque chose comme un téléphone ou certainement un iPad. » « Il ne s’agit pas des 30 minutes que vous passez à regarder votre téléphone et les réseaux sociaux, ou l’heure sur votre Mac à travailler sur un document », explique Ng. « La puissance de l’Apple Watch réside dans ces centaines de coups d’œil par jour qui peuvent vous donner les informations dont vous avez besoin à ce moment-là. » Ng considère que l’écran plus grand permet principalement de « consommer ces informations plus rapidement et plus facilement ».

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview ici. Pour en savoir plus sur l’Apple Watch Series 7, consultez notre guide complet à ce sujet ici.

