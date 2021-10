Les dirigeants d’Apple discutent des optimisations pour l’affichage plus grand de l’Apple Watch Series 7, du manque de cadrans de montre tiers

watchOS sur l’Apple Watch Series 7 est optimisé pour son écran plus grand. Maintenant, les dirigeants d’Apple, Alan Dye et Stan Ng, ont expliqué certaines des raisons derrière les ajustements de watchOS pour la série 7 dans une interview avec CNET.



Alan Dye est le vice-président de la conception d’interface d’Apple et Stan Ng est le vice-président du marketing produit de la société. Ils ont expliqué qu’Apple avait choisi d’augmenter la taille d’affichage de l’Apple Watch avec la série 7 en raison d’un besoin de texte plus facile à lire pour améliorer l’accessibilité :

Nous avons eu l’opportunité de permettre aux utilisateurs d’augmenter la taille des points [for text] encore plus grand que ce que nous avons autorisé dans le passé. Cela a été très motivé par le nouvel affichage… [it will be] beaucoup plus utile et accessible à de nombreux utilisateurs qui ont juste besoin d’une plus grande taille de point.

Ng a déclaré que la bordure réfractive du cristal avant de l’Apple Watch Series 7 a motivé les décisions de conception de l’entreprise pour watchOS et a expliqué comment fonctionne la bordure réfractive :

Ce bord réfractif crée cet effet enveloppant très subtil. Et cela donne l’impression que l’écran se plie vers le bas, directement vers le boîtier de la montre. Vraiment, c’est un effet optique, c’est dû à la façon dont la lumière de l’OLED se réfracte sur les bords du cristal avant. Nous avons redessiné ce cristal pour qu’il soit davantage en forme de dôme, ce qui a également contribué à un cristal plus épais et à une plus grande durabilité. C’était donc une sorte de twofer pour les deux.

La décision de créer des cadrans de montre qui mettent l’accent sur la courbure des bords de l’écran est apparemment venue après le développement du nouveau cristal avant. Dye a déclaré: « Une fois que nous avons commencé à jouer avec ce nouveau cristal et l’écran, c’est là que toutes ces décisions de conception subtiles ont été prises pour pousser ces tiques jusqu’au bord de l’écran pour mettre en évidence certains de ces effets. »

L’Apple Watch propose pour la première fois un clavier à l’écran complet avec la série 7 qui fonctionne également avec QuickPath. Selon Dye, Apple a choisi de ne pas ajouter de zones distinctes pour chaque touche afin de rendre le clavier moins à l’étroit, mais aussi de suggérer aux utilisateurs que « la précision n’est pas totalement critique avec vos pressions car nous avons cette intelligence intégrée ».

Dye a déclaré que malgré l’espace supplémentaire sur l’écran, Apple considère toujours l’Apple Watch comme un appareil destiné à être utilisé brièvement, tout comme le modèle 2015 d’origine :

Je pense que beaucoup de ces valeurs fondamentales sur la façon dont nous parvenons à regarder les nouvelles restent les mêmes. Malgré le fait que nous puissions autoriser plus de contenu sur l’écran, nous le voyons toujours comme un type de produit visible, plus petit et à interaction plus courte par rapport à quelque chose comme un téléphone ou certainement un iPad.

Ng a ajouté qu’il considérait le plus grand écran de l’Apple Watch Series 7 principalement comme un outil pour « consommer ces informations plus rapidement et plus facilement ».

Il ne s’agit pas des 30 minutes que vous passez à regarder votre téléphone et les réseaux sociaux, ou l’heure sur votre Mac à travailler sur un document. La puissance de l’Apple Watch réside dans ces centaines de coups d’œil par jour qui peuvent vous donner les informations dont vous avez besoin à ce moment-là.

Dye a suggéré qu’Apple considère toujours watchOS comme distinct d’iOS et d’iPadOS, le concept fondamental de l’Apple Watch fonctionnant bien. Regardant vers l’avenir, il a déclaré que « nous pensons toujours à l’avenir, nous regardons et remettons toujours en question la langue que nous avons ».

La conception initiale sur laquelle nous avons passé beaucoup de temps. Je pense que nous avons bien fait beaucoup de choses, en particulier en tant qu’appareil portable vraiment conçu pour le confort au poignet. Nous sommes assez satisfaits de la situation du point de vue de la conception.

CNET a demandé à Dye et Ng pourquoi Apple avait choisi de ne pas créer de magasin de cadrans de montre sur l’Apple Watch, malgré des partenariats avec des sociétés comme Nike et Hermés. Dye a suggéré qu’Apple n’avait pas de plans immédiats pour un magasin de cadrans de montre :

Aussi essentiel que le matériel joue le rôle qui distingue l’Apple Watch de l’Apple Watch, nous pensons que les cadrans de la montre jouent également un rôle assez important là-bas, c’est pourquoi nous avons été si prudents au fil des ans, malgré le fait qu’il y ait de larges variété, pour avoir beaucoup d’éléments de conception cohérents. Si vous regardez attentivement, les aiguilles de la montre sont toujours dessinées exactement de la même manière, malgré le fait qu’elles apparaissent dans des couleurs différentes. Nous pensons avoir trouvé un très bon équilibre. Les cadrans de la montre eux-mêmes, ils fournissent une toile pour des tiers à coup sûr, et un modèle qu’ils peuvent [use to] créer de multiples complications et transformer un cadran de montre en cadran de montre, et cela devient l’interface à certains égards pour leur application.

Consultez l’interview complète pour plus d’informations sur les décisions de conception concernant l’écran plus grand de l’‌Apple Watch Series 7‌.