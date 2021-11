Les dirigeants d’Apple expliquent les défis liés à l’ajout d’un écran plus grand à l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 est disponible dans de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm et possède le plus grand écran de toutes les Apple Watch à ce jour, un défi de conception que les dirigeants d’Apple ont qualifié d' »unique » dans une interview avec The Independent.



La mise en œuvre du nouveau design sans augmentation majeure de la taille du boîtier a nécessité « une refonte complète de l’écran, du cristal avant, des composants internes et du boîtier interne », selon le vice-président du marketing produit d’Apple, Stan Ng.

Apple a réussi à réduire les bordures de la série 7 à 1,7 mm, contre 3 mm dans la série 6, et c’est un changement notable. Le lancement de l’Apple Watch Series 7‌ a été retardé jusqu’en octobre après son introduction en septembre, et des rumeurs ont suggéré que cela était dû à la conception compliquée rendue nécessaire par l’affichage mis à jour.

L’augmentation de la taille n’a été mise en œuvre que parce qu’Apple a trouvé un moyen de le faire sans compromettre les autres fonctionnalités de l’Apple Watch. Le capteur tactile a été intégré au panneau OLED, ce qui a maintenu la hauteur de l’Apple Watch la même et la taille générale du boîtier cohérente.

« L’écran repensé de la série 7 est une innovation technique majeure. L’agrandissement de l’écran est un énorme avantage pour les utilisateurs, mais seulement s’il ne compromet aucune autre partie de l’expérience, comme le confort ou l’esthétique ou la durée de vie de la batterie ou compatibilité de bande. »

Le vice-président de la conception d’interface d’Apple, Alan Dye, a déclaré que l’objectif de la société avec la mise à jour était de « rendre l’expérience utilisateur plus claire et plus accessible ». L’augmentation de la taille a obligé Apple à effectuer des centaines de petites modifications de l’interface utilisateur.

« Nous savions que c’était une opportunité d’optimiser la conception de l’ensemble de l’expérience. Nous avons donc entrepris au cours des deux dernières années de reconsidérer et de remanier chaque élément, en créant des centaines de très petits, mais nous pensons que des changements importants et percutants pour apporter l’interface utilisateur à fonctionnent en harmonie avec le nouveau design d’affichage et rendent l’interface utilisateur encore plus facile à utiliser. »

La saisie de texte sur l’Apple Watch a toujours été « un énorme défi », selon Dye, donc le clavier QWERTY qui a été implémenté avec le plus grand écran était un exploit. Dye dit qu’Apple a toujours voulu un clavier QWERTY. Les bordures autour des touches ont été supprimées pour qu’elles se sentent moins à l’étroit, une décision qui indique également aux clients que « la précision n’est pas critique » car le clavier utilise l’apprentissage automatique pour corriger ce que vous voulez taper.

À l’avenir, Apple prévoit de continuer à innover sur l’expérience utilisateur de l’Apple Watch, les informations affichées et la réduction de l’espace perdu.

L’interview complète, qui donne plus de détails sur les décisions de conception comme les nouveaux visages Apple Watch et l’obsession d’Apple pour la typographie, peut être lue sur The Independent.