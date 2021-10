Les dirigeants d’Apple font l’éloge de la révolution de l’appareil photo de l’iPhone 13 dans une nouvelle interview

Apple a dévoilé l’iPhone 13 il y a un mois. Alors que le produit est toujours en cours de déploiement à travers le monde, les dirigeants d’Apple reviennent sur les 15 années de révolution de l’appareil photo pour smartphone de l’entreprise et discutent de la manière dont l’iPhone 13 améliore cette expérience.

Jon McCormack, vice-président de l’ingénierie des caméras logicielles d’Apple, Graham Townsend, vice-président de l’ingénierie des caméras matérielles, et Louis Dudley, chef de produit iPhone, ont été interviewés par Thiago Lavado d’Exame.

Dans cette interview, McCormack et Townsend expliquent quel est l’objectif d’Apple pour créer la meilleure expérience d’appareil photo pour ses utilisateurs.

« Nous pouvons examiner plus de 100 ans d’histoire de la photographie et de la cinématographie pour comprendre comment les photographes et les réalisateurs utilisent ces outils disponibles pour créer de superbes images et films. Ce que nous nous sommes demandé, c’est comment pouvons-nous apporter cela à tout le monde », explique McCormack.

Grâce à la puce A15 Bionic et aux améliorations logicielles, Apple a pu apporter l’une de ces fonctionnalités « exclusives à l’industrie » pour l’iPhone 13 avec le mode cinématique. Ici, chez ., notre collègue Ben Lovejoy a montré un très bon test réel avec cette fonction, et bien qu’il en soit encore à ses débuts, il a été impressionné par cette fonctionnalité de première génération, comme vous pouvez en lire plus ici.

Jon McCormack à Exame a expliqué ce qu’Apple devait faire pour apporter le mode Cinématique aux utilisateurs d’iPhone 13 et le rendre aussi simple que d’appuyer sur un bouton.

« La segmentation vidéo est tellement plus complexe. Vous devez capturer la profondeur d’une scène en temps réel dans chacune des images, ce que nous avons réalisé avec le moteur neuronal de l’A15 Bionic », ajoute-t-il.

Pour Townsend, tout en parlant de la profondeur de champ utilisée par le mode Cinématique qui peut même être éditée après l’enregistrement de la scène, dit « il est intéressant de voir comment l’approche du côté matériel a changé pour refléter cela. Le matériel est la base. Nous devons réfléchir à la manière dont le logiciel utilisera ces informations à l’avenir et cela fait partie de cette coopération. »

Avec les styles de photographie, le mode cinématique, les capteurs améliorés en basse lumière, le scanner LiDAR, etc., les utilisateurs peuvent profiter de leur iPhone et raconter leurs propres histoires :

« C’est notre objectif. Lorsque nous installons un nouvel objectif, nous essayons d’étendre l’utilisation de la photographie que les gens peuvent réaliser sans avoir besoin de leur enseigner une fonctionnalité ou de rendre une fonction trop complexe », a déclaré Townsend. « Notre métier est de laisser les gens créer leurs propres souvenirs et raconter leurs propres histoires. Les professionnels utilisent nos appareils pour travailler, mais ce qui nous enthousiasme le plus, ce sont les gens normaux qui racontent leurs propres histoires », conclut McCormack.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’iPhone 13, n’oubliez pas de consulter notre guide ici.

