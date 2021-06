Les dirigeants d’Apple parlent d’Apple Watch, de la surveillance de la santé et de la condition physique des AirPods, plus dans de nouvelles interviews

Après la fin de la WWDC 2021 la semaine dernière, les dirigeants d’Apple continuent d’apparaître dans des podcasts et des vidéos YouTube pour discuter des dernières annonces de l’entreprise. Dans une nouvelle vidéo publiée aujourd’hui, YouTuber Rene Ritchie s’assoit avec Kevin Lynch et Deidre Caldbeck d’Apple pour parler d’Apple Watch, de la santé et plus encore.

Ritchie dit :

Kevin Lynch, vice-président de la technologie d’Apple, et Deidre Caldbeck, marketing produit, discutent avec nous de leurs histoires avec Apple Watch et Santé, de nouvelles fonctionnalités telles que les cartes d’identité et les clés, comment ils décident des nouvelles fonctionnalités, comment ils ont créé Assistive Touch for Watch, apporter la mobilité à l’iPhone, la représentation visuelle et la sécurité des informations de santé, la sécurité contre le partage et l’avenir d’Apple Health !

Au cours de l’interview, Lynch a parlé en détail de la nouvelle fonctionnalité Tendances d’Apple Health, expliquant comment la société a essayé d’équilibrer l’affichage de données utiles aux utilisateurs sans les submerger :

Les tendances, c’est comme, comment pouvons-nous tirer des informations sur toutes sortes de types de données différents d’une manière simple. Nous avons utilisé beaucoup de modèles issus des études que nous avons menées pour examiner les modèles et la signification de ces modèles pour les gens. Nous avons essentiellement construit des systèmes qui font la pertinence statistique de ces informations. Pas seulement pour vous montrer des chiffres qui peuvent être plus grands ou plus petits, mais lesquels comptent. Il y a beaucoup de réflexion par type de données sur les variances et sur les types de variances qui peuvent avoir de l’importance pour les utilisateurs. Il y a également eu beaucoup de travail sur le nombre de ces tendances que nous pourrions montrer aux gens. Nous ne voulons pas montrer aux gens trop de tendances parce que c’est un peu écrasant, mais vous ne voulez pas non plus montrer de tendances. Nous avons fait beaucoup d’expérimentations pour régler cela.

Caldbeck explique également comment l’ensemble de l’écosystème d’Apple peut jouer un rôle dans la surveillance de la santé, taquinant que la société continuera à investir dans de nouvelles initiatives à l’avenir. Fait intéressant, cela survient alors que des rumeurs suggèrent que les AirPods Pro ajouteront de nouvelles fonctionnalités de suivi de la condition physique et de santé l’année prochaine.

Si vous pensez aux fonctionnalités de santé que nous avons aujourd’hui, il y en a évidemment plusieurs dans Apple Watch et iPhone. Il existe également des fonctionnalités de santé avec les AirPods et certains de nos produits audio. Il existe donc une opportunité absolue de tirer parti de l’omniprésence de nos appareils pour découvrir de nouvelles façons de donner aux gens les moyens de mieux gérer leur santé. Nous continuerons d’enquêter dans ces domaines, nous continuerons d’investir dans ces domaines. Je pense qu’avec les nouvelles fonctionnalités que nous avons introduites cette année, nous sommes ravis d’entendre de plus en plus d’utilisateurs qui vont profiter de ces fonctionnalités exceptionnelles.

Vous pouvez trouver la vidéo complète ci-dessous pour plus de détails sur Apple Watch, Apple Health, et plus encore.

Lynch a également parlé avec TechCrunch d’Apple Health et de l’avenir des appareils portables. Fait intéressant, le sujet de l’utilisation des AirPods pour la surveillance de la santé a également été abordé ici :

J’ai terminé notre interview en demandant à Lynch quel type de possibilités pourrait s’ouvrir si l’on considère que les AirPod contiennent également leurs propres capteurs et collectent différentes données qui pourraient compléter celles surveillées par l’iPhone et l’Apple Watch en termes de santé. “Nous faisons déjà de la fusion de capteurs sur certains appareils aujourd’hui, et je pense qu’il y a toutes sortes de potentiels ici”, a-t-il déclaré.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :