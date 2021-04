Les dirigeants d’Apple parlent de M1 iMac et iPad Pro dans une nouvelle interview

La semaine dernière, Apple a dévoilé lors de son événement “ Spring Loaded ” le nouvel iMac couleur 24 pouces et l’iPad Pro de cinquième génération avec puce M1, écran Liquid Retina XDR dans le modèle 12,9 pouces, etc. Dans une nouvelle interview avec TechCrunch, Greg Joswiak, vice-président principal du marketing mondial d’Apple et John Ternus, vice-président principal de l’ingénierie matérielle, parlent des différences entre le nouvel iPad Pro et la gamme M1 mac.

«Ils sont aux extrémités opposées d’un spectre de pensée et la réalité est que ni l’un ni l’autre n’est correct. Nous sommes fiers du fait que nous travaillons vraiment, vraiment, vraiment dur pour avoir les meilleurs produits dans les catégories respectives. Le Mac est le meilleur ordinateur personnel, c’est juste. La satisfaction du client indiquerait que c’est le cas, de loin », déclare Joswiak. «Contrairement aux croyances de certaines personnes, nous ne pensons jamais à ce que nous ne devrions pas faire sur un iPad parce que nous ne voulons pas empiéter sur Mac ou vice versa», déclare Ternus. «Notre objectif est de savoir quel est le meilleur moyen? Quel est le meilleur iPad que nous pouvons faire Quels sont les meilleurs Mac que nous pouvons faire. Certaines personnes vont travailler avec les deux, certaines personnes vont en quelque sorte pencher vers l’un d’entre eux parce que cela répond mieux à leurs besoins et c’est, tout va bien.

Ils expliquent également que lorsque le premier iPad Pro a été annoncé, Photoshop n’existait pas et qu’Apple repoussait les limites pour créer un espace «pour que les développeurs viennent le remplir».

«Aucune application créative ne pouvait l’utiliser immédiatement. Mais maintenant, il y en a tellement que vous ne pouvez pas compter. Parce que nous avons créé cette capacité, nous avons créé cette performance – et, en passant, nous en avons vendu un assez grand nombre – ce qui est une très bonne combinaison pour que les développeurs viennent ensuite dire que je peux en profiter », déclare Joswiak,

Dans l’interview, les deux dirigeants ont également abordé la technologie d’affichage mini-LED, la puce M1 et la nouvelle fonctionnalité Center Stage. Avec un nouvel appareil photo Ultra Wide 12MP dans le système TrueDepth, l’iPad Pro peut désormais se concentrer sur la personne qui parle de manière plus naturelle:

«C’est l’un des exemples de certaines de nos activités préférées en raison de la façon dont il associe correctement le matériel et les logiciels», déclare Ternus. «Donc, bien sûr, c’est la caméra, mais c’est aussi le SOC et les algorithmes associés à la détection de la personne, au panoramique et au zoom. Il y a le genre d’aspect gustatif, non? Lequel est; comment faire quelque chose qui fait du bien, cela ne bouge pas trop vite et ne bouge pas trop lentement. C’est beaucoup de gens talentueux et créatifs qui se réunissent et essaient de trouver ce qui le rend semblable à Apple. »

Joswiak souligne également que le marché des PC est en croissance et que les Mac dépassent la croissance des PC Windows et se portent «plutôt bien». Il dit que la majorité des clients Mac ont un iPad «parce qu’ils utilisent le bon outil au bon moment».

«Et c’est aussi le cas que ce n’est pas un« soit ou ». La majorité de nos clients Mac possèdent un iPad. C’est une chose géniale. Ils ne l’ont pas parce qu’ils remplacent leur Mac, c’est parce qu’ils utilisent le bon outil au bon moment.

Pour terminer l’interview, Joswiak a expliqué pourquoi il ne considère pas l’iPad comme une tablette:

«Il y a des iPad et des tablettes, et les tablettes ne sont pas très bonnes. Les iPad sont super », dit Joswiak. «Nous repoussons toujours les limites avec l’iPad Pro, et c’est ce que vous voulez que les dirigeants fassent. (..). Qui d’autre voudriez-vous faire cela à part nous. Et une fois que vous l’avez vu, et une fois que vous l’utilisez, vous ne vous poserez pas de questions, vous serez heureux que nous l’ayons fait.

Vous pouvez lire l’interview complète ici.

