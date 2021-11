Les dirigeants d’Apple parlent de M1 Pro et M1 Max, Pro Workflow Team dans une nouvelle interview

Près de deux semaines après la sortie des nouveaux MacBook Pro, les dirigeants d’Apple continuent de faire des interviews pour promouvoir les nouvelles machines. Cette fois, Tom Boger et Tim Millet d’Apple se sont entretenus avec Rene Ritchie pour parler des annonces des nouveaux MacBook Pro et Apple Silicon, de l’équipe Pro Workflow d’Apple, et plus encore.

Millet est vice-président de l’architecture de plate-forme d’Apple, tandis que Boger est vice-président du marketing des produits Mac et iPad de la société. Dans l’interview, Boger a expliqué que les nouveaux MacBook Pro sont « l’expression ultime » de la stratégie d’Apple pour « construire l’intégralité du widget »:

« Ces nouveaux MacBook Pro sont l’expression ultime de quelque chose que nous disons chez Apple depuis de très nombreuses années, et c’est-à-dire : nous construisons l’ensemble du widget. Dans ce cas, jusqu’au silicium. Concevoir quelque chose à partir de zéro, où l’équipe d’architecture travaille sur du silicium spécifiquement pour ces produits et aucun autre, c’est du jamais vu dans l’industrie. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce ne sont que des produits qui changent la donne.

De plus, Millet a parlé de l’impact de l’équipe Pro Workflow d’Apple :

« C’est fondamental dans la façon dont nous construisons les choses chez Apple. En tant que personne qui fabrique des puces depuis un peu plus de 30 ans maintenant, faire cela chez Apple fournit un niveau de concentration que la plupart des gens n’ont pas. J’aime dire que mon équipe n’a jamais à deviner. Nous n’avons jamais à deviner quel logiciel va fonctionner, dans quel boîtier nous allons construire. Nous avons la certitude et cela signifie que nous pouvons être vraiment efficaces dans notre concentration. Nous pouvons cibler les choses.

La vidéo complète vaut le détour et se trouve ci-dessous.

