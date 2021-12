Les dirigeants d’Apple parlent des derniers et des meilleurs avec Apple Maps

La nouvelle carte d’Apple Maps remet l’entreprise en concurrence avec les services de cartographie les plus populaires.

Dans une nouvelle interview avec CNN, deux dirigeants d’Apple Maps se sont assis pour parler de la nouvelle carte d’Apple et de la façon dont elle a changé la donne pour l’entreprise dans sa compétition contre Google. David Dorn, chef de produit pour Apple Maps, et Meg Frost, responsable de la conception pour le service, ont tous deux expliqué à quel point l’intégration de la 3D à Apple Maps était une fonctionnalité clé de sa nouvelle carte.

Frost a expliqué comment l’entreprise a vu une opportunité d’apporter la 3D à la nouvelle carte.

« Avant la nouvelle carte, nous avions un produit en deux dimensions et nous avions vraiment une représentation plate du monde. Nous en avons donc profité pour créer un globe réaliste qui représente avec précision la taille des pays en 3D », a déclaré Frost.

Elle a également expliqué en quoi la nouvelle carte est plus agréable et plus sûre à utiliser que la version précédente.

« En un coup d’œil, les conducteurs peuvent comprendre une intersection complexe plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Frost. « Et ce détail aide à décider en une fraction de seconde quel virage ils vont prendre. Nous voulons donc que la navigation soit à la fois plus sûre et visuellement satisfaisante. » « Nous choisissons la quantité de détails que nous jugeons appropriée et créons un maillage 3D du point de repère du bâtiment lui-même. Et nous l’appliquons à la carte de base », a expliqué Frost.

La nouvelle carte pour Apple Maps a été une énorme amélioration par rapport à l’ancienne. La navigation a été plus détaillée et fiable et les fonctionnalités supplémentaires telles que les villes 3D et les itinéraires à vélo dans certains endroits sont une touche agréable.