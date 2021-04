Les dirigeants d’Apple parlent du nouveau design d’iMac, du clavier magique Touch ID et plus encore dans l’interview de podcast “ Upgrade ”

Avant les précommandes du nouvel iMac à partir de vendredi, Colleen Novielli et Navpreet Kaloty d’Apple ont rejoint le podcast «Upgrade» sur Relay FM pour parler en profondeur du nouveau produit. Dans l’interview, Novielli et Kaloty ont abordé le nouveau design, y compris certains des éléments de conception les plus controversés, ainsi que la puce M1 à l’intérieur.

Navpreet Kaloty est responsable du programme d’ingénierie chez Apple, tandis que Colleen Novielli est la responsable du marketing produit mondial de la société pour le Mac. Les deux ont été mis en évidence lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple la semaine dernière, qui a présenté le nouvel iMac 24 pouces.

Novielli a expliqué que le raisonnement d’Apple pour ramener la couleur sur l’iMac cette année est que «le temps de la couleur est venu». Les couleurs sont conçues pour donner aux utilisateurs des options plus personnalisées pour leur iMac et la possibilité de faire correspondre l’iMac au décor de la pièce dans laquelle il est placé.

«Les couleurs sont conçues pour apporter une sensation de luminosité, d’optimisme et de joie. Je pense que nous pouvons tous convenir que c’est quelque chose dont tout le monde a besoin pour le moment », a expliqué Novielli.

Le nouveau design de l’iMac a été controversé pour une paire de raisons, notamment la lunette blanche autour de l’écran et le menton sous l’écran. Pour défendre les bordures blanches, Novielli a expliqué qu’il s’agit vraiment plus d’un subtil «gris clair» que du «blanc pomme» auquel vous êtes habitué sur d’autres produits.

«Les bordures sont destinées à compléter la conception typique de la maison, par exemple, et à se fondre dans l’arrière-plan. Les bordures gris clair sont géniales. L’absence de contraste saisissant offre une expérience plus transparente pour l’utilisateur », a expliqué Novielli.

Quant au menton sur le devant, Novielli a expliqué que c’est ce qui permet à la couleur de briller. De plus, Apple a pu emballer tous les composants de l’iMac dans le menton et réduire l’épaisseur de l’iMac à seulement 11,5 mm. Au total, le nouvel iMac présente un encombrement 30% plus petit et 50% de volume en moins que le précédent iMac 21,5 pouces.

Novielli a également expliqué que, même s’il n’y a pas de logo Apple sur le menton, celui à l’arrière est plus visible car l’iMac est si léger qu’Apple a pu abaisser le point d’articulation du support.

Novielli a également été interrogé sur la possibilité de rendre le Touch ID Magic Keyboard disponible séparément du nouvel iMac, mais aucun nouveau détail n’a été fourni. Elle a cependant souligné que le clavier magique Touch ID fonctionnera avec n’importe quel Mac M1.

Toujours dans l’interview, Kaloty a expliqué que le passage à la puce M1 dans l’iMac avait eu un impact sur «tous les aspects» de l’iMac. En plus du nouveau design, cela comprenait également des éléments tels que le commutateur vers tous les ports USB-C / Thunderbolt à l’arrière, ainsi que le connecteur d’alimentation magnétique et les haut-parleurs.

En ce qui concerne spécifiquement le nouveau connecteur d’alimentation magnétique, Kaloty a déclaré qu’Apple a conçu des broches d’alimentation et de signal personnalisées qui «s’alignent parfaitement» pour une connectivité facile. Apple a également fait beaucoup de «réglage fin» pour s’assurer que le câble iMac ne soit débranché que lorsque cela est prévu.

Vous pouvez écouter l’interview complète dans l’épisode 350 du podcast Upgrade sur Relay FM. Vous pouvez le trouver sur le site Web de Relay FM ou dans Apple Podcasts.

