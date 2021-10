Les dirigeants d’Apple parlent du nouveau MacBook Pro, de la fin de la barre tactile et donnent des conseils à Google dans une nouvelle interview

Alors que la transition Apple Silicon bat son plein après l’annonce cette semaine de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, les dirigeants d’Apple disent qu’il reste encore beaucoup à attendre. Dans une nouvelle interview avec Wired, Johnny Srouji, John Ternus et Greg Joswiak d’Apple ont parlé en détail des nouveaux MacBook Pro, de ce que l’entreprise a appris de l’actualisation du MacBook Pro 2016, et plus encore.

Srouji, qui occupe le poste de vice-président principal de la technologie matérielle d’Apple, a expliqué qu’Apple présente de nombreux avantages en concevant son propre silicium par rapport à l’utilisation de composants standard.

« Lorsque vous êtes un marchand, une entreprise qui fournit des composants ou du silicium sur étagère à de nombreux clients, vous devez déterminer quel est le plus petit dénominateur commun : de quoi tout le monde a-t-il besoin pendant de nombreuses années ? » il dit. « Nous travaillons comme une seule équipe—le silicium, le matériel, le logiciel, la conception industrielle et d’autres équipes—pour permettre une certaine vision. Lorsque vous traduisez cela en silicium, cela nous donne une opportunité et une liberté tout à fait uniques, car maintenant vous concevez quelque chose qui est non seulement vraiment unique, mais optimisé pour un certain produit.

Srouji a poursuivi en expliquant que la plus grande question à laquelle Apple doit répondre lors de la mise au point d’une nouvelle technologie de puce est de savoir si ses objectifs sont « terminés par la physique ».

Dans le cas du MacBook Pro, dit-il, il s’est assis avec des dirigeants comme Ternus et Craig Federighi il y a plusieurs années et a envisagé ce que les utilisateurs pourraient mettre la main sur 2021. Tout découlerait du silicium. « Nous nous asseyons ensemble et disons : « D’accord, est-ce que c’est limité par la physique ? Ou est-ce quelque chose que nous pouvons dépasser ? Et puis, si ce n’est pas limité par la physique et que c’est une question de temps, nous allons trouver comment le construire.

Ternus, vice-président principal de l’ingénierie matérielle d’Apple, a donné quelques détails supplémentaires sur la feuille de route de ces nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces :

« Traditionnellement, vous avez une équipe dans une entreprise qui conçoit une puce, et elle a son propre ensemble de priorités et d’optimisations. Et puis l’équipe produit et une autre entreprise doivent prendre cette puce et la faire fonctionner dans leur conception. Avec ces MacBook Pro, nous avons commencé par le début : la puce a été conçue juste au moment où le système était en train d’être pensé. Par exemple, la fourniture de puissance est importante et difficile avec ces pièces hautes performances. En travaillant ensemble [early on], l’équipe a pu trouver une solution. Et l’équipe système a en fait été en mesure d’influencer la forme, le rapport hauteur/largeur et l’orientation du SOC afin qu’il puisse s’intégrer au mieux dans le reste des composants du système.

En ce qui concerne le sort de la barre tactile, qui a été supprimée des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, Joswiak dit qu’il ne fait « aucun doute que nos clients Pro adorent la sensation tactile pleine grandeur de ces touches de fonction, et c’est donc la décision que nous avons prise. Il ajoute qu’Apple se sent « bien » à propos de cette décision et qu’il vend toujours un MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme avec la Touch Bar.

Enfin, Wired interroge Ternus, Srouji et Joswiak sur l’annonce récente de Google concernant l’utilisation de sa puce Tensor personnalisée dans le Pixel 6.

« Est-ce un cas de ‘L’imitation est la forme la plus sincère de flatterie ?’ » Je demande à l’équipe Apple. « Vous avez pris ma ligne ! » dit Joswiak. « De toute évidence, ils pensent que nous faisons quelque chose de bien. » « Si vous deviez donner à Google ou à une autre entreprise des conseils conviviaux sur leur parcours dans le silicium, quel serait-il ? » Je demande. « Oh, je ne sais pas », dit Joz. « Achetez un Mac. »

L’article complet sur Wired vaut la peine d’être lu et peut être trouvé ici.

