Les dirigeants d’Apple plongent dans le MacBook Pro avec iJustine et Jenna Ezarik

Apple a annoncé ses nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de son événement « Unleashed » plus tôt cette semaine.

Pour célébrer les nouveaux modèles, les dirigeants d’Apple « Shruti et Luke » ont rejoint iJustine et Jenna Ezarik sur le podcast « Same Brain » pour parler du MacBook Pro, de Final Cut et même de Compressor.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’interview sur YouTube ci-dessous :

Discuter de tous les nouveaux MacBooks Apple M1 Pro et M1 Pro Max, des mises à niveau Final Cut et plus encore avec Apple !

Si vous préférez écouter l’interview plutôt que de la regarder, vous pouvez tout écouter sur Apple Podcasts.

Apple a annoncé les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces lors de son événement « Unleashed » plus tôt cette semaine. Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés des nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max de la société, d’un mini-écran LED, de la charge MagSafe, d’un nouveau clavier et du retour d’un certain nombre de ports.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple a également dévoilé ses nouveaux AirPod de 3e génération, de nouvelles couleurs pour le HomePod mini et un nouveau niveau d’abonnement pour Apple Music lors de l’événement.

Les précommandes pour le nouveau MacBook Pro sont ouvertes maintenant et l’ordinateur portable sortira officiellement la semaine prochaine le mardi 26 octobre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.