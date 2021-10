Les dirigeants d’Apple résolvent le manque d’identification faciale et d’écrans tactiles sur les Mac

Dans une interview avec Joanna Stern du Wall Street Journal, deux dirigeants d’Apple ont abordé ce qui est probablement le plus controversé et ont parlé des fonctionnalités manquantes sur le Mac – Face ID et saisie sur écran tactile.



L’une des plus grandes critiques du Mac est le manque de Face ID. Depuis le lancement de Face ID sur l’iPhone X, certains se sont demandé si Apple l’apporterait un jour sur Mac. Un rapport publié plus tôt dans l’année suggérait que cela se produirait à l’avenir, mais les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec l’encoche et l’absence de Face ID ont ramené le débat au grand public.

Examinant pourquoi le Mac manque de Face ID, Tom Boger, vice-président du marketing des produits iPad et Mac d’Apple, a déclaré à Stern que Touch ID est plus pratique sur le Mac puisque les mains des utilisateurs sont déjà sur le clavier.

‌Touch ID‌ dans le coin supérieur droit du clavier permet aux utilisateurs de s’authentifier facilement en plaçant simplement leur doigt sur le capteur. Pourtant, Face ID sur le Mac serait probablement encore plus facile, car le Mac se déverrouillerait une fois qu’un utilisateur regarderait l’écran, similaire au comportement de Face ID sur ‌iPhone‌ et ‌iPad‌.

Et Face ID ? Quand je regarde l’encoche géante de l’ordinateur portable, je me demande pourquoi je ne peux pas déverrouiller la machine avec mon visage. M. Boger a déclaré que Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier.

Un autre sujet brûlant de débat autour du Mac concerne les capacités de l’écran tactile. L’idée a été que si les Macs obtenaient une saisie tactile, cela cannibaliserait les ventes de ‌iPad‌. John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, semble d’accord et a déclaré que ce n’était pas quelque chose qu’Apple avait ressenti le besoin de faire.

« Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile au monde sur un iPad. Il est totalement optimisé pour cela. Et le Mac est totalement optimisé pour les entrées indirectes. Nous n’avons pas vraiment ressenti de raison de changer cela », John Ternus, vice-président senior du matériel d’Apple. ingénierie, m’a dit.

Ternus et Boger ont également abordé des questions plus spécifiques sur les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces et le silicium Apple en général. Les MacBook récents disposent d’une RAM évolutive non par l’utilisateur, de sorte que la quantité de RAM ne peut pas être mise à niveau si un utilisateur constate qu’il a besoin de plus de mémoire que celle livrée avec l’ordinateur.

Les deux dirigeants affirment que « l’architecture de mémoire unifiée » d’Apple permet des performances plus élevées sur les Mac avec du silicium Apple, suggérant que des niveaux de performances similaires ne seraient pas réalisables sans UMA.

Les nouveaux MacBook Pro ont ramené de nombreuses fonctionnalités appréciées par les utilisateurs de Mac qui ont été supprimées lors de la refonte de l’ordinateur portable en 2016. Plus particulièrement, Apple a ramené des ports supplémentaires tels que HDMI et MagSafe, supprimé la barre tactile, amélioré les écrans, etc.

Parlant généralement de l’annulation des changements cette année, Boger a déclaré à Stern qu’Apple était toujours « à l’écoute de ses clients », ce qui signifiait qu’il devait finalement annuler certaines de ses précédentes décisions de conception de Mac.

« Nous sommes constamment à l’écoute de nos clients et avec cette nouvelle gamme de MacBook Pro, nous avons décidé d’apporter quelques changements comme nous le faisons beaucoup sur Mac », m’a dit Tom Boger, vice-président du marketing des produits Mac et iPad d’Apple. Exécutez cela dans le traducteur exécutif vers l’anglais et cela ressort assez clairement : nous nous sommes trompés.

Dans l’article complet, Stern passe également en revue les nouveaux MacBook Pro, applaudissant le retour de plus de ports, de touches de fonction pleine taille, etc.