Les dirigeants d’Apple s’apprêtent à parler de l’accessibilité et du ML/AI lors de l’événement Sight Tech Global

Deux cadres supérieurs d’Apple en matière d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle devraient s’exprimer à Sight Tech Global le mois prochain. L’accent sera mis sur l’accessibilité, les dirigeants d’Apple expliquant comment l’entreprise « voit[s] l’avenir qui se déroule, en particulier autour de nouvelles expériences qui aideront les personnes ayant une perte de vision.

Tel que rapporté par TechCrunch, le rédacteur en chef de TechCrunch, Matthew Panzarino, s’entretiendra avec Jeff Bigham et Sarah Herrlinger d’Apple chez Sight Tech Global.

Bigham est le responsable de la recherche pour l’accessibilité AI/ML chez Apple, ainsi que professeur agrégé d’informatique à Carnegie-Mellon. Il dirige une équipe de chercheurs et d’ingénieurs axée sur l’amélioration de l’accessibilité grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique. Herrlinger est le directeur principal de la politique et des initiatives mondiales d’accessibilité d’Apple. Elle dirige des programmes d’accessibilité pour Apple, notamment le soutien aux communautés de personnes handicapées dans le monde entier, les technologies d’accessibilité intégrées à tous les matériels, logiciels et services Apple, ainsi que d’autres initiatives qui promeuvent la culture d’inclusion d’Apple.

Le rapport d’aujourd’hui indique que Herrlinger et Bigham s’entretiendront avec Panzarino sur « l’approche d’Apple en matière de conception accessible, les avancées de l’année écoulée, l’inclusivité dans la recherche en apprentissage automatique et les dernières approches et fonctionnalités futures ».

Sight Tech Global est un événement virtuel gratuit qui se tiendra les 1er et 2 décembre. Vous pouvez vous inscrire et en savoir plus sur le site dédié aux événements juste ici.

