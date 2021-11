Les dirigeants d’Apple s’assoient avec Rene Ritchie pour parler de M1 Pro et M1 Max

Lorsque Apple a annoncé ses nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max, tout le monde s’est immédiatement (et c’est compréhensible) posé un million de questions sur la conception, les performances et l’effet que les puces auraient sur leur flux de travail.

Si vous avez encore une tonne de questions sans réponse, vous avez peut-être de la chance. Tom Boger, vice-président du marketing des produits iPad et Mac d’Apple, et Tim Millet, vice-président de l’architecture de plate-forme d’Apple, se sont récemment entretenus avec Rene Ritchie pour approfondir les tenants et les aboutissants de la dernière génération de silicium Apple de l’entreprise.

Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous :

Tom Boger, vice-président du marketing des produits iPad et Mac et Tim Millet, vice-président de l’architecture de la plate-forme, se joignent à moi pour parler de ce qu’ils pensaient lorsqu’Apple a décidé pour la première fois de passer du Mac au silicium personnalisé, ce que c’était que d’apporter leur faible/lenteur /approche large d’une enveloppe thermique aussi grande que le nouveau MacBook Pro, comment l’architecture évolutive évolue vraiment autant (et plus), comment ils pensent au budget des transistors dans un monde de cœur de calcul post-gros croissant, les jeux sur Mac, et qui MBPs nous sommes tous à bascule!

Les M1 Pro et M1 Max alimentent le nouveau MacBook Pro. Les nouveaux modèles 14 pouces et 16 pouces présentent également une refonte complète, le retour des ports, la sortie de la barre tactile et un écran mini-LED qui, selon beaucoup, va de pair avec le 5000 $ Pro Display XDR.

