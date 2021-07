Les dirigeants de Binance seront interrogés sur le blanchiment d’argent par les applications de paris chinoises via WazirX ⋆ ZyCrypto Crypto new media

in

Les autorités indiennes de lutte contre le blanchiment d’argent enquêtent pour savoir si la filiale de Binance et la plus grande bourse de cryptographie en Inde, WazirX, sont impliquées dans des activités de blanchiment d’argent liées aux applications de paris chinoises dans le pays.

L’enquête fait partie de l’enquête en cours menée par la Direction de l’application des lois (ED) sur les applications de paris chinoises qui auraient gagné plus de 134 millions de dollars au cours des dix derniers mois.

Comme rapporté par Bloomberg, l’ED a informé Binance et attend une réponse de la bourse.

Les applications auraient utilisé l’échange WazirX, que Binance a acquis en 2019 pour blanchir une partie des fonds.

Binance : invoque uniquement WazirX

Cependant, en réponse au rapport Bloomberg, un porte-parole de Binance a déclaré que l’échange n’avait pas encore reçu une telle demande de la part de l’ED concernant l’enquête.

« Nous n’avons reçu aucune convocation en juin ou juillet de cette année. Selon les informations disponibles, dans le domaine public, les convocations ont été adressées uniquement à WazirX.

WazirX a été construit par le techpreneur Nischal Shetty aux côtés des co-fondateurs Sameer Mhatre et Siddharth Menon en 2018. Il a ensuite été acquis par Binance moins d’un an plus tard en raison de son succès dans le pays.

Le premier semestre 2021 a également vu l’échange se multiplier par plus de 12, les fondateurs visant désormais à en faire la première licorne d’un milliard de dollars en Inde.

Les paris en ligne sont légaux en Inde, car aucune loi fédérale ne s’y oppose, à l’exception de quelques États qui ont illégalisé cette activité.

WazirX envisage de se décentraliser dans un DEX

Malgré sa croissance massive et son potentiel à l’avenir, WazirX a été la cible de l’atmosphère crypto-hostile en Inde.

À la mi-juin, l’ED a demandé à la bourse d’élaborer sur Rs 2790,74 crore (38 millions de dollars) de transactions à partir d’un compte prétendument lié à des activités de change illégales.

À l’époque, l’ED avait déclaré que WazirX permettait aux clients de transférer des cryptos n’importe où sans documentation appropriée, ce qui en fait un refuge pour les personnes cherchant à effectuer des transactions financières illégales.

Des problèmes avec les autorités de régulation ont contraint la bourse à envisager de déplacer ses activités vers une plate-forme d’échange décentralisée, selon Shetty.

“Parce qu’un DEX ne possède pas les données, même les autorités ne peuvent pas vraiment s’adresser au développeur de l’échange et dire que je veux les données.”

Les échanges décentralisés permettent aux utilisateurs de contrôler leurs fonds cryptographiques et constituent un défi pour les autorités d’identifier les propriétaires des données qui peuvent être consultées ouvertement sur la blockchain.

Selon Matthew Chako, associé chez Price Route Legal, les échanges décentralisés sont confrontés à moins de risques de la part des autorités de régulation.

« D’un point de vue mondial, les échanges décentralisés sont considérés comme moins problématiques que les échanges centralisés. L’Inde, malheureusement, n’a aucune de ces nuances dans la loi.