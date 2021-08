Les dirigeants de Blockchain.com ont discuté de la situation actuelle du Bitcoin

Lors d’une réunion virtuelle, les dirigeants de Blockchain.com ont discuté de la situation actuelle liée au prix du Bitcoin, ainsi que du reste des crypto-monnaies. De leur côté, ils ont profité du webinaire pour rapporter quelques actualités liées au site.

Le prix du Bitcoin, qui était en hausse consécutive, a franchi la barre des 40 000 USD au cours des dernières heures. Se tenant ainsi à 38 000 USD selon notre outil interne, Crypto Online. Or, de nombreux analystes considèrent qu’il s’agit d’un plancher de support à partir duquel un cycle haussier pourrait se déclencher.

Le responsable de la recherche de Blockchain.com, le Dr Garrick Hileman, et Nicolás Cary, co-fondateur de Blockchain.com, étaient les leaders de la réunion et considèrent que, bien que Bitcoin n’ait pas réussi à maintenir momentanément ce soutien de 40 000 USD, l’optimisme devrait être renforcée par la principale crypto-monnaie du marché. Les dirigeants de Blockchain.com ont discuté de certaines des attentes concernant le marché dans les mois à venir.

Similitudes haussières à différentes périodes pour Bitcoin et le marché

Cary est co-fondateur et vice-président de Blockchain.com, où il est chargé de veiller à ce que les nouveaux utilisateurs continuent d’être attirés par l’écosystème de la crypto-monnaie. En plus de Blockchain.com, Nic est également président de YBUSA.org, le principal accélérateur de jeunes qu’il a cofondé. Avant Blockchain.com, Nic était un partenaire fondateur de PipelineDeals, où il s’est concentré sur le développement et la gestion de produits. Nic est trilingue et a parcouru le monde en se concentrant sur la promotion des technologies commerciales et financières.

Compte tenu de ses connaissances, il a déclaré qu’après la première réduction de moitié en 2013, il a fallu environ 326 jours pour que les prix du Bitcoin établissent un record. Pendant ce temps, après le suivant en 2016, Bitcoin a atteint un nouveau sommet 526 jours plus tard. Cela change la date de pointe du cycle Bitcoin au 21 septembre 2021. Cependant, ils notent que le cycle actuel est plus similaire à 2013 qu’à 2016.

Webinaire avec les dirigeants de Blockchain.com

Bitcoin proche d’un nouveau prix absolu ?

Pendant ce temps, Garrick Hileman prévient qu’on ne peut pas s’attendre au même niveau dans les mêmes projections, il considère que tout comme en avril 2021, Bitcoin a atteint son record de près de 65 000 $ US, puis est tombé à 29 000 $ US en juillet. Le prix pourrait atteindre un nouveau record historique dans les prochains mois.

Le Dr Garrick Hileman est le responsable de la recherche pour Blockchain.com et l’un des chercheurs en technologie de crypto-monnaie et de blockchain les plus cités au monde. Il a créé et enseigné la première classe du Royaume-Uni sur la technologie blockchain à l’Université de Cambridge, et est l’auteur de recherches de pointe sur les crypto-monnaies, les marchés, les pièces stables et les tendances plus larges.

Il a été classé parmi les 100 économistes les plus influents au Royaume-Uni et en Irlande. Et, vous êtes régulièrement invité à partager vos recherches et votre point de vue avec des organisations gouvernementales et le FT, la BBC, la CNBC, le WSJ, le NPR et d’autres médias.

Blockchain.com est considéré comme l’une des plateformes les plus fiables au monde pour effectuer des transactions cryptographiques. Qu’il s’agisse de négocier, de gagner des intérêts, de vérifier l’état des paiements ou de prêter des crypto-monnaies, Blockchain.com offre le moyen le plus établi et le plus utilisé d’investir dans des crypto-monnaies pour des dizaines de millions de clients dans près de 200 pays.

Concours de trading STX

En plus d’offrir leurs perspectives dans les mois à venir sur les crypto-monnaies, plus précisément sur Bitcoin, ils ont également commenté qu’au cours des dernières semaines, ils ont ajouté actif après actif aux produits Blockchain.com, y compris CLOUT, USDC, UNI, DAI, COMP, STX et LINK.

Ils ont également annoncé leur dernier Stacks Trading Competition (STX). Ils ont ajouté qu’ils se sont associés à la Stacks Foundation pour offrir une compétition commerciale unique. Pour toute personne familière avec le jeu, Stacks offre une capacité similaire mais unique appelée Stacking : Verrouillez votre STX pour soutenir le consensus du réseau et gagner des récompenses.

Ils ont étendu l’invitation et la convocation à ceux qui ont participé au webinaire. Et, ils les ont exhortés à être attentifs à leurs réseaux sociaux et à suivre de près tout ce qui touche à la concurrence commerciale.

