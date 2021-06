Les dirigeants de Chicago luttent pour parvenir à un compromis sur la surveillance de la police civile .

in

Les élus locaux de Chicago ont lutté pour parvenir à un compromis concernant les pouvoirs d’autorité d’un comité de surveillance de la police civile. Les membres du conseil municipal de Chicago et Maire Lori Lightfoot ont partagé plusieurs propositions concurrentes et de nombreux efforts pour adopter une législation ont été bloqués lors de la dernière réunion du conseil municipal, rapporte CBS.

Vendredi, le comité de la sécurité publique de Chicago, qui fait partie du conseil municipal, a voté contre une proposition connue sous le nom d’ordonnance Empowering Communities for Public Safety (ECPS), qui aurait été présentée seulement 30 minutes avant la réunion, le Chicago Sun Times , rapports.

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, serait sous le feu des critiques pour avoir dépensé plus de 280 millions de dollars en fonds de secours fédéraux COVID-19 en frais de personnel pour le département de police de Chicago. (Photo de Jonathan Daniel/.)

L’ordonnance conférerait au comité de surveillance civile le pouvoir d’embaucher et de licencier le surintendant du département de police de Chicago et de négocier des contrats avec les syndicats de police ainsi que de contrôler la politique et le budget de DPC, selon CBS 2. Cependant, le conseil municipal est arrivé à un strict 10 -9 voix contre.

Lightfoot s’est fermement opposée à l’ordonnance ECPS et a proposé qu’elle et les futurs maires conservent le pouvoir d’embaucher et de licencier le surintendant du CPD, ce qui est à l’opposé de ce sur quoi elle a fait campagne lors de sa course aux élections municipales de 2019, selon le Chicago Sun Times.

Les manifestants protestent alors qu’ils célèbrent le verdict du procès pour meurtre du policier de Chicago Jason Van Dyke le long de Michigan Avenue à Chicago, Illinois. (Photo de Joshua Lott/.)

Certains membres du conseil municipal disent que l’ordonnance ECPS a été introduite trop à la dernière minute pour recueillir suffisamment de soutien. «Je l’ai crié sur le toit encore et encore à propos de ce substitut et du retrait du référendum, car je sentais que cela aurait un impact négatif sur notre service de police. Je sentais que cela aurait un impact négatif sur notre ville », a déclaré L’échevin Chris Taliaferro. Le représentant du 29th Ward a déclaré qu’il pensait que l’ordonnance aurait été adoptée si elle avait été introduite plus tôt, rapporte CBS.

Taliaferro a également exprimé son accord avec Lightfoot en termes de quels bureaux devraient avoir autorité sur le service de police. « Il devrait être de l’autorité du maire d’embaucher et de congédier le surintendant, le Conseil de police et l’administrateur de la COPA. Si elle veut porter le chapeau pour quelque chose de bon ou de mauvais qui se passe au sein du service de police, elle doit pouvoir embaucher et licencier le directeur général de ces bureaux », a déclaré Taliaferro au Chicago Sun Times en mai.

Bien que le vote contre les ordonnances ECPS signifie que Lightfoot a esquivé de justesse une défaite politique, un compromis avec des pouvoirs définis pour le comité de surveillance de la police civile de la ville n’a toujours pas été atteint.

Un passage aujourd’hui l’aurait envoyé pour un vote devant le Conseil municipal au complet la semaine prochaine. Malheureusement, le maire Lightfoot et certains de mes collègues ont bloqué un effort visant à modifier cette ordonnance qui conduirait à l’adoption de l’ordonnance critique #ECPS. – Échevin Harry Osterman (@48Ward) 18 juin 2021

“Je suis déçu du résultat de ne pas accepter le substitut à l’ordonnance étant donné la quantité de travail et le fait que nous avons attendu quatre ans pour voter sur cette question”, a déclaré Échevin Harry Osterman qui a présenté l’ordonnance lors de la réunion du conseil municipal de vendredi. «Malheureusement, le maire Lightfoot et certains de mes collègues ont bloqué un effort visant à modifier cette ordonnance qui conduirait à l’adoption de l’ordonnance critique #ECPS. Nous ne serons pas découragés dans notre combat pour faire adopter cette loi cruciale et attendue depuis longtemps. #ECPSNow », a-t-il ajouté dans un tweet de vendredi.

