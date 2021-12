Les dirigeants de crypto disent à Washington que le secteur est là pour rester

Aujourd’hui, six dirigeants de différentes sociétés de cryptographie se sont rendus à Washington pour témoigner devant le House Financial Services Committee. Il s’agit notamment du PDG de Circle Jeremy Allaire, du PDG de FTX Sam Bankman-Fried, du PDG de Bitfury Brian Brooks, du PDG de Paxos Chad Cascarilla, de la PDG de la Stellar Development Foundation Denelle Dixon et d’Alesia Haas, la directrice financière de Coinbase Global Inc.

Les témoignages des six responsables auraient inclus des notes de base similaires. Par exemple, ils ont affirmé que l’industrie de la cryptographie est en plein essor et qu’elle est là pour rester sous une forme ou une autre. Allaire a déclaré que les pièces stables et les marchés de capitaux Internet natifs ne sont pas trop gros pour faire faillite. Cependant, il pense que les industries sont trop importantes pour être ignorées à leurs niveaux actuels.

Les dirigeants ont également fait valoir que le secteur des crypto-monnaies avait dépassé le stade sauvage du Far West, car la plupart des acteurs sont déjà largement réglementés.

Bankman-Fried a développé ce point en disant :

Il y a des acteurs irresponsables dans l’industrie des actifs numériques, et ces acteurs font les gros titres, mais FTX n’en fait pas partie.

Haas de Coinbase est allé droit au but, affirmant que les régimes réglementaires actuels ne sont souvent pas adaptés aux industries de la crypto et de la blockchain.

Appel à la nature concurrentielle des États-Unis.

Les dirigeants ont également mentionné que les États-Unis devraient rester compétitifs. Ils ont souligné les intérêts économiques des États-Unis et les risques de ne pas suivre l’innovation. Selon les dirigeants, une approche lente et stricte de l’adoption des crypto-monnaies a forcé les talents technologiques à migrer vers d’autres juridictions avec des réglementations claires.

S’exprimant à ce sujet, le PDG de Bitfury a déclaré qu’un nombre surprenant de fondateurs talentueux sont partis pour le Portugal, Dubaï, Abu Dhabi, Singapour et d’autres juridictions réglementées qui ont une vision optimiste de l’innovation et de la croissance liées à la crypto-monnaie.

Les dirigeants ont également souligné que le secteur de la crypto est bien plus que Bitcoin (BTC/USD). Selon eux, BTC fait partie de web3, la prochaine génération d’Internet. Ils ont souligné que web3 comprend plusieurs applications qui s’exécutent sur la blockchain.

Alors que les dirigeants insistent sur des points convaincants, ils devront également gérer les risques associés aux marchés de la cryptographie pour avoir une chance d’apaiser les législateurs. Avec deux hacks très médiatisés dans l’espace crypto la semaine dernière, faire en sorte que les législateurs voient les avantages de l’espace crypto pourrait s’avérer être une tâche difficile.

