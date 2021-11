« Les dirigeants de Delhi pardonnent la mort d’un chien, pas les agriculteurs »: Satya Pal Malik se dit prêt à démissionner de son poste de gouverneur

Malik a également critiqué le plan de réaménagement de Central Vista, affirmant qu’il serait préférable de construire un collège de classe mondiale plutôt qu’un nouveau bâtiment du Parlement.

Poursuivant ses critiques du Centre sur la question des agriculteurs et le projet Central Vista, le gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik, a déclaré dimanche qu’il n’avait pas peur d’être invité à démissionner de son poste.

Malik a déclaré que les dirigeants de Delhi envoient leurs condoléances même lorsqu’un chien meurt, mais aucun d’entre eux n’a exprimé son chagrin face à la mort de « 600 » agriculteurs au cours de l’agitation contre les trois lois sur l’agro-marketing du Centre.

Malik a également critiqué le plan de réaménagement de Central Vista, un projet auquel le Premier ministre Narendra Modi s’est personnellement intéressé, affirmant qu’il vaudrait mieux construire un collège de classe mondiale, plutôt qu’un nouveau bâtiment du Parlement.

Il s’agissait des derniers d’une série de remarques provocatrices du gouverneur, qui visait directement ou indirectement les gouvernements du BJP au Centre et les États à propos de la question des agriculteurs et de la corruption présumée.

