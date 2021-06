Les dirigeants de Gap citent les progrès, la voie à suivre – WWD

Gap Inc., sortant de l’emprise du COVID-19, a de nouveaux objectifs et espère les atteindre grâce au « travail acharné » consistant à réduire les coûts fixes et à investir dans la « génération de la demande » pour développer l’entreprise.

Ce résumé sur la voie à suivre pour Gap est venu de sa directrice générale Sonia Syngal et de sa directrice financière Katrina O’Connell lors de la conférence Deutsche Bank Access Global Consumer de lundi, qui s’est tenue virtuellement.

« Nos objectifs financiers à long terme sont de générer une croissance annuelle des ventes de faible à moyenne à un chiffre, avec un EBIT de plus de 10 %. [earnings before interest and taxes] marge d’ici 2023 », a déclaré Syngal, notant que la société était satisfaite de ses résultats du premier trimestre et a relevé ses perspectives de marge d’exploitation de 5 à 6% pour 2021.

La semaine dernière, l’opérateur basé à San Francisco de Gap, Old Navy, Banana Republic et Athleta a déclaré un bénéfice net de 166 millions de dollars pour le premier trimestre contre une perte de 932 millions de dollars pour la période de l’année dernière ; les bénéfices d’exploitation ont atteint 240 millions de dollars contre une perte de 1,24 milliard de dollars il y a un an, et les ventes comparables ont augmenté de 28% en glissement annuel et de 13% par rapport à 2019.

“Nous jouons pour gagner et pour augmenter nos résultats nets par opposition à l’activité plate consistant à engranger le résultat net”, a déclaré Syngal lors de la présentation de Deutsche. « Nous sommes confrontés au travail acharné, au travail de restructuration, nécessaire pour préparer cette entreprise au prochain chapitre. » Ce travail acharné comprend la poursuite de la rationalisation de l’immobilier commercial et l’examen des marchés internationaux.

“Nous avons indiqué dans notre plan en octobre que nous allions travailler dur, comme l’a dit Sonia, pour restructurer les coûts fixes bloqués dans l’entreprise tout en investissant dans la génération de la demande pour développer l’entreprise”, a déclaré O’Connell. Les coûts sont réduits et les marges augmentées par les fermetures de magasins. Comme l’a noté O’Connell, un total de 225 magasins Gap et Banana ont fermé définitivement en 2020, et 75 autres fermetures sont en cours.

Les marques Gap et Banana Republic ont longtemps été troublées par la baisse de leur part de marché et de leur pertinence, mais O’Connell a déclaré que Gap était à nouveau « sain et cool » et « en train de se rétablir ». Selon Syngal, l’introduction du BR Sport, le confort et les lignes intimes ont contribué à stimuler les ventes pendant COVID-19, tandis que les looks portés au travail sont « re-embrassés ».

Gap Inc. est sur la bonne voie pour terminer son examen des affaires européennes cette année, bien que Syngal ait déclaré que Gap et Banana au Royaume-Uni sont bien accueillis et qu’il reste de bonnes opportunités commerciales en Europe ainsi qu’en Asie « grâce aux bons partenaires ».

Syngal a déclaré que son équipe Gap travaillait depuis 16 mois pour restaurer “l’obsession” d’être une marque qui respire la créativité et la fraîcheur, qu’en Amérique du Nord la marque se développe et développe des partenariats pour “amplifier” sa portée. Elle a cité la prochaine collection pour la maison de Gap chez Walmart et la prochaine collaboration de la marque Yeezy avec Kanye West. « Nous sommes satisfaits de l’élan et de ce que ces collaborations feront pour nous. »

La marque Gap a réalisé plus de la moitié de ses rénovations prévues en Amérique du Nord. « Maintenant, quand vous entrez dans le magasin Gap, c’est clair, c’est lumineux, c’est joyeux. » Les magasins Banana Republic subissent un « léger rafraîchissement » et Old Navy est sur « une voie de remodelage ».

Old Navy, a déclaré le PDG, approche les 10 milliards de dollars de ventes annuelles et « exécute sur tous les cylindres ». La division a récemment lancé des sous-vêtements et prend des tailles étendues dans l’ensemble de ses 1 300 magasins. Old Navy a généré 7,54 milliards de dollars de revenus l’année dernière et 7,98 milliards de dollars en 2019. Gap Inc. a généré 13,8 milliards de dollars de ventes l’année dernière et 16,4 milliards de dollars en 2019.

Syngal a qualifié l’Athleta de plus d’un milliard de dollars de marque à la croissance la plus rapide de Gap Inc., “positionnée de manière unique” en tant que marque conçue par des femmes pour des femmes et des filles qui cherche à engager les clients de manière “très complète”. Le récent partenariat avec la gymnaste superstar Simone Biles « va augmenter la notoriété de la marque Athleta, qui se situe à moins de 30 pour cent seulement. Donc, cela vous montre la piste à venir.

Discutant de la demande des consommateurs, Syngal a déclaré: «Elle veut une robe de cocktail confortable et décontractée. Elle veut rester à l’intérieur et sortir.… Et puis nous assistons à la réapparition des vêtements de cérémonie pré-COVID-19 chez Banana Republic, que ce soit pour des vacances à enjeux élevés ou pour une sortie. Mais elle voulait aussi rentrer à la maison et mettre ses pantalons de survêtement confortables et s’entraîner dans ses vêtements de sport.

Avec le denim, « Il y a deux ans, 90 pour cent de l’entreprise était en silhouettes skinny, mais il est passé à plus de 50 pour cent. Et nous voyons beaucoup plus de mode, beaucoup plus de gamme, qu’il s’agisse d’un petit ami, d’une jambe droite ou d’une jambe large. Ce halos aux affaires supérieures. On voit donc la tenue complètement changer. Les cycles de denim se produisent comme ça une fois par décennie. Ajouter du confort, qu’il s’agisse d’une élasticité dans les quatre sens, d’une ceinture profilée ou d’un ajustement parfait pour chaque forme de corps, « c’est vraiment là que se trouve notre point idéal ».

Selon Syngal, le prix unitaire moyen d’Old Navy est de 12 $. Chez Gap, c’est 20 $; BR, 35 $ et Athlète, 50 $.

L’année dernière, tout en développant la stratégie “Power Plan 2023” de restructuration et d’investissement simultanés, “L’un des plus gros muscles que nous avons développé l’année dernière était la vitesse et l’agilité, et notre activité de masques en est un excellent exemple”, a déclaré Syngal. « Nous sommes passés de la reconnaissance d’un nouvel article indispensable à la création d’une entreprise de 400 millions de dollars presque du jour au lendemain. Nous sommes passés de la conception à la gestion de nos clients en moins de six semaines.

“Sonia et moi pensons qu’il est important d’investir dans la croissance des parts de marché”, a déclaré O’Connell. « Nos marques doivent être saines et compétitives pour gagner des parts de marché et des clients. Et donc pendant que nous restructurons l’entreprise, nous investissons également dans la génération de la demande. »

O’Connell a expliqué que la réduction des coûts d’exploitation fixes provient en grande partie des fermetures de magasins en Amérique du Nord, ce qui élimine les ventes, les loyers, les coûts d’occupation et les dépenses des magasins non rentables. « Nous nous concentrons sur la numérisation des opérations de l’entreprise afin de pouvoir réduire davantage les coûts d’exploitation de l’entreprise. C’est essentiel pour moi et Sonia, pour éliminer la graisse du système.

« Mais nous pensons également qu’il est essentiel que nos quatre marques de style de vie axées sur les objectifs aient l’investissement dont elles ont besoin pour être en mesure d’acquérir des clients. Que ce soit sous la forme de partenariats ou du lancement de notre programme de fidélité, nous lançons en fait notre premier programme de fidélité multi-appels d’offres en juillet », qui offrira de meilleurs avantages et, espérons-le, augmentera la fréquence et le montant moyen des transactions. Barclays et Mastercard à partir de mai 2022 émettront la carte cobrandée. Avec 188 millions de clients connus et 62 millions de clients actifs, “la portée potentielle de ce programme de fidélité est énorme”, a déclaré Syngal.

O’Connell a cité des changements dans les dépenses en capital. « Historiquement, [it’s] était dans la fourchette de 4 pour cent des ventes, ce qui est bien, mais il s’est vraiment concentré davantage sur la croissance des ventes internationales, ainsi que sur la croissance des ventes en magasin, dont aucun n’a été [resulted in] revient comme bon nous semble. Et donc, alors que nous cherchons à nouer des partenariats avec des entreprises internationales et à fermer des magasins, nous orientons nos dépenses d’investissement vers la fidélisation de la clientèle, la technologie et le numérique, ces types d’investissements qui, selon nous, généreront des rendements plus élevés.

Gap a récemment rétabli son dividende ; procède à un rachat d’actions « modeste », suffisant pour compenser la dilution, et restructurera bientôt sa dette pour créer une meilleure structure de capital, a déclaré O’Connell.

Avec ESG, Syngal a déclaré: «Nous sommes fiers de toutes nos premières», notamment d’être la première entreprise Fortune 500 à être validée pour offrir un salaire égal aux hommes et aux femmes, à tous les niveaux de l’entreprise et dans tous les pays où l’entreprise opère. .

Syngal a également déclaré que Gap Inc. était la première entreprise à exiger des fournisseurs qu’ils paient les travailleurs par voie électronique ; que Gap Inc. est un membre fondateur du Fashion Pact, qui vise à minimiser l’impact de la mode sur l’environnement, et que l’entreprise s’efforce de réduire la consommation de plastique et d’eau, y compris les sacs en plastique chez Old Navy d’ici 2023.