Les dirigeants de GitHub et Microsoft Azure investissent dans une nouvelle startup d’IA qui aide les développeurs à créer des applications intelligentes

Les co-fondateurs de SpiceAI Luke Kim (à gauche) et Phillip LeBlanc. (Photo SpiceAI)

Les nouvelles: Spice AI, une nouvelle startup de Seattle qui vise à aider les développeurs à créer rapidement des applications logicielles basées sur l’IA, a levé un tour de pré-amorçage d’un million de dollars.

Les bailleurs de fonds : Plusieurs investisseurs notables parient sur la société en démarrage. Madrona Venture Group a mené le tour. Le PDG de GitHub, Nat Friedman, et le directeur technique de Microsoft Azure, Mark Russinovich, ont également investi. Les autres bailleurs de fonds institutionnels incluent Picus Capital, TA Ventures, Founders’ Co-op, Cardinia Ventures et Elysium Venture Capital.

La technique : La société vient de lancer un projet open source appelé Spice.ai. Le logiciel permet aux développeurs de créer des applications intelligentes qui apprennent en permanence à partir de données en temps réel et s’adaptent à l’aide de l’apprentissage automatique. L’idée est de mettre en œuvre facilement des capacités d’IA et d’éviter les longs cycles de développement. Les cas d’utilisation potentiels incluent l’optimisation des ramassages d’épicerie, la planification des patients ou la climatisation, entre autres.

Les personnes: Les co-fondateurs Luke Kim et Phillip LeBlanc ont travaillé ensemble chez Microsoft sur les technologies Azure, notamment Dapr et Azure Active Directory. Kim a co-créé l’équipe Incubations chez Azure.

La prise : Il est tôt – Kim et LeBlanc viennent de commencer leur aventure de démarrage cet été et n’ont aucun client payant. Mais cela vaut la peine de garder un œil sur l’entreprise compte tenu du pedigree des fondateurs et des investisseurs initiaux.

Aseem Datar, un ancien directeur général de Microsoft Azure qui vient de rejoindre Madrona en tant que partenaire, a déclaré que Spice AI « poursuit une mission vaste et très importante alors que le monde voit de plus en plus de ces applications intelligentes ».

« Créer des applications intelligentes qui offrent des expériences magiques en tirant parti de l’IA est encore beaucoup trop difficile, même pour les développeurs avancés », a-t-il écrit dans un article de blog. « Il est nécessaire de combiner le code avec une science des données sophistiquée pour élever l’application et y ajouter de l’intelligence, ce qui en fait une » application intelligente « . Spice AI a pour mission de rendre cela aussi simple que de créer une page Web moderne. »