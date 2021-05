Les dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques se sont moqués des «pilules» de Virginie-Occidentale au plus fort de l’épidémie d’opioïdes ⋆ 10z virale

Les dirigeants de l’un des principaux distributeurs de médicaments américains ont partagé des courriels se moquant des «pillards» au plus fort de l’épidémie d’opioïdes dans le pays.

Les courriels, datant de 2011 et 2012, ont été partagés lors du procès de trois des plus grands distributeurs de médicaments du pays à Charleston, en Virginie occidentale. AmerisourceBergen, McKesson et Health Inc se défendent actuellement contre une action en justice intentée par la ville de Huntington et le comté de Cabell, qui a affirmé qu’ils étaient responsables d’alimenter l’épidémie d’opioïdes.

Huntington et Cabell recherchent une compensation d’environ 2,6 milliards de dollars pour faire face à l’impact de la crise des opioïdes sur leur communauté. «Nous avons l’intention de prouver la simple vérité que les accusés du distributeur ont vendu une montagne de pilules d’opioïdes dans notre communauté, alimentant l’épidémie d’opioïdes», a déclaré Paul Farrell, un avocat du comté de Cabell.

Farrell a publié les e-mails jeudi, lorsque Chris Zimmerman, le dirigeant d’AmerisourceBergen, a pris la parole pour la deuxième journée. Dans un e-mail, Zimmerman a partagé une version parodique de «The Beverly Hillbillies», intitulée «The Beverly Pillbillies», dont les paroles se moquent d’un «pauvre alpiniste» accro aux opioïdes qui se rend en Floride pour obtenir sa dose. Une autre chanson, «Oxycontinville», parodia la célèbre chanson de Jimmy Buffett «Margaritaville», avait un thème lyrique similaire, mais le voyage s’est plutôt terminé dans le Kentucky.

Dans un troisième courriel, un membre de l’équipe de Zimmerman a répondu aux nouvelles réglementations introduites par le Kentucky contre la distribution d’opioïdes. «Un des Hillbilly [sic] doit avoir appris à lire 🙂 », a écrit le membre de l’équipe, sans aucune ironie quant à sa propre erreur typographique. Zimmerman s’est excusé devant le tribunal pour le contenu des courriels, y compris le terme «pillards», mais il a affirmé que ce terme était censé se référer aux revendeurs d’opioïdes, pas aux utilisateurs eux-mêmes. Il a ajouté qu’il n’aurait pas dû envoyer l’e-mail incriminé, mais que la culture d’entreprise d’AmerisourceBergen était du «plus haut calibre».

Cependant, Farrell a affirmé que ce n’était tout simplement pas vrai, et les courriels montraient plutôt «un modèle de conduite de la part des personnes chargées de protéger notre communauté», notant qu’elles «dénigraient les hillbillies». D’autres courriels qui n’ont pas été autorisés à être introduits par le tribunal montrent Zimmerman affirmant qu’un «exode massif de pillards» se dirigerait vers le nord après une répression des opioïdes en Floride en 2011.

Les sociétés pharmaceutiques participant à l’essai continuent d’insister sur le fait qu’elles n’étaient que des intermédiaires et n’étaient pas responsables des niveaux incroyablement élevés d’opioïdes qui ont inondé la Virginie-Occidentale au cours de la dernière décennie, certaines pharmacies recevant plus de 100000 comprimés par mois au pic de la distribution. Au lieu de cela, ils ont blâmé la DEA pour ne pas sévir contre les fournisseurs suspects, plutôt que de leur responsabilité d’empêcher les expéditions de passer en premier lieu.