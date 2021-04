Les dirigeants de Kohl réfutent les affirmations et propositions d’activistes – WWD

Les critiques des activistes actionnaires contre Kohl’s ne se relâchent pas, mais la directrice générale du détaillant Michelle Gass et la directrice financière Jill Timm ne sont pas sur le point de s’asseoir.

Ils pensent que les militants ont tort d’affirmer que Kohl’s sous-performant l’industrie, que les cessions-cessions immobilières proposées par les militants pour augmenter la valeur actionnariale feront exactement le contraire, et ils défendent le conseil d’administration de 12 Assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 mai. Les militants proposent une liste de cinq nouveaux membres au conseil.

«Notre conseil d’administration a été activement impliqué dans la supervision de notre transformation et s’est assuré que nous disposions des ressources et du soutien nécessaires pour mettre en œuvre notre stratégie. Nous avons un conseil d’administration très expérimenté et diversifié, et leur expertise collective dans le commerce de détail, le numérique et les opérations a été une ressource essentielle pour moi et mon équipe de direction », a déclaré Gass dans une lettre aux actionnaires jeudi, sous la forme d’une question-réponse. session avec Timm.

«Notre conseil d’administration a supervisé d’importants investissements ciblés pour renforcer notre positionnement concurrentiel», a déclaré Gass. «Ils ont fourni des conseils qui nous ont permis de faire des changements significatifs dans notre portefeuille de marques et de forger de nouveaux partenariats innovants tels que Sephora,» qui se déploiera dans au moins 850 magasins Kohl’s d’ici 2023, et sera lancé plus tard cette année sur kohls.com.

Gass a déclaré qu’en comparaison avec les cinq nominés des activistes, «notre conseil comprend plus de PDG actuels et anciens, une expérience supérieure du secteur de la vente au détail, plus d’expérience technologique et numérique et plus de capacités de gestion des opérations. Pendant ce temps, leur ardoise n’inclut pas une profondeur et une qualité comparables d’expérience et d’expertise et un seul de leurs candidats apporte une expérience numérique significative, un domaine qui représente désormais 40% de notre activité.

Les militants ont nommé Jonathan Duskin, Margaret Jenkins, Jeffrey Kantor, Thomas Kingsbury et Cynthia Murray au conseil.

Les membres du conseil d’administration de Kohl incluent Michael Bender, Peter Boneparth, Steven A. Burd, Yael Cosset, Robin Mitchell, Charles Floyd et Gass.

Cette semaine, les investisseurs activistes – Macellum Advisors GP LLC, Ancora Holdings Inc., Legion Partners Asset Management LLC et 4010 Capital LLC – ont envoyé une lettre aux actionnaires critiquant Kohl’s sur plusieurs fronts, affirmant entre autres que l’action du détaillant a constamment sous-performé et que les récentes augmentations du cours de l’action représentent une fonction de la mauvaise performance de l’action pendant les phases initiales de la pandémie, n’ont pratiquement rien à voir avec le nouveau plan stratégique de la société révélé en octobre 2020 et davantage à voir avec la façon dont la pandémie est apparue. Le groupe d’investisseurs détient 9,3% des actions ordinaires en circulation de Kohl.

Répondant aux affirmations des militants selon lesquelles Kohl’s a sous-performé l’industrie, Timm a déclaré: «Les militants se trompent sur ce point et leurs déclarations démontrent un manque de compréhension du secteur de la vente au détail dans lequel nous sommes en concurrence. Le cours de l’action Kohl a surperformé, par exemple, celui de nos pairs des grands magasins sur un, trois, cinq et dix ans, même en excluant les détaillants pairs qui ont déposé le bilan.… Depuis que notre nouvelle stratégie a été dévoilée en octobre, le cours de notre action a augmenté de plus de 200%, surpassant de plus de 190% le S&P 500, ce qui reflète clairement notre dynamique différenciée et forte. »

Timm a déclaré que la proposition des activistes de cession-bail de biens immobiliers «serait un moyen inefficace d’accéder au capital pour Kohl’s étant donné les conditions actuelles du marché, et par conséquent détruirait la valeur pour les actionnaires. Une transaction de cession-bail ajouterait un risque opérationnel (par exemple, en augmentant les loyers et l’endettement) et aurait probablement un impact négatif sur notre cote de qualité investissement. »

«Nous nous engageons à collaborer avec nos actionnaires et nous sommes ouverts à toutes les idées pour accroître la valeur», a déclaré Gass. «Nous avons longuement discuté avec les investisseurs militants, au cours de plus d’une douzaine de conversations avec des membres de notre conseil d’administration et de notre direction. Les militants n’ont pas présenté de nouvelles idées valorisantes. Bon nombre des idées qu’ils ont soulevées étaient bien en cours chez Kohl’s depuis un certain temps ou ont été traitées dans notre annonce de stratégie d’octobre.

Alors que les militants affirment que peu d’innovation s’est produite depuis que Kohl’s a lancé sa stratégie «Great Agenda» en 2014, Gass a déclaré que la stratégie introduite en octobre «reflète une évolution fondamentale de notre entreprise» et «exploite les tendances de consommation à forte croissance, comme le mode de vie actif, et en faire une partie beaucoup plus grande de notre avenir. Active, par exemple, atteindra plus de 30% de notre activité dans les années à venir.

«Nous menons actuellement la plus grande transformation de notre portefeuille de marques de notre histoire, en sortant de plus de 25 marques, pour offrir un assortiment plus serré de marques privées et nationales», tout en attirant des marques telles que Cole Haan et Calvin Klein. «Notre plus grand différenciateur est notre nouveau partenariat avec Sephora, qui sera un déblocage significatif dans la conduite du trafic», a déclaré Gass.