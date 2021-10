Les dirigeants de la banque partagent les préoccupations de surveillance de l’IRS avec les républicains du Congrès

Les républicains de la Chambre ont tenu une réunion publique mardi pour inviter les dirigeants bancaires à partager leurs commentaires sur le programme de surveillance de l’IRS proposé par le président Joe Biden.

Pendant des mois, Biden a cherché à renforcer l’audit de l’IRS pour aider à financer plusieurs milliers de milliards de dollars de dépenses sociales proposées par les démocrates. Dans le cadre de cet effort, la nouvelle proposition en question exigerait que les banques remettent les informations de compte pour les Américains dont les comptes bancaires atteignent un certain seuil. Initialement, ce seuil était les comptes avec 600 $ de transactions, bien que ce seuil puisse maintenant atteindre 10 000 $.

Les banquiers ont témoigné au sujet de la proposition, soulevant une série de préoccupations, notamment les exigences en matière de confidentialité et de déclaration pour les banques.

« Au cours de mes 28 années d’activité bancaire, je n’ai jamais vu nos clients plus préoccupés ou contrariés par une idée de politique à Washington que ce plan visant à forcer les banques à transmettre d’importantes quantités d’informations supplémentaires sur nos clients à l’IRS », a déclaré Jim Edwards. , PDG de United Bank en Géorgie. « Réduire l’écart fiscal est certes un objectif qui en vaut la peine, mais malheureusement, l’approche de l’administration jette un filet trop large. Et je suis convaincu que cela va affecter des millions de contribuables ordinaires et respectueux des lois et mettre leur vie privée en danger.

« Cela imposera également de nouveaux coûts aux banques communautaires comme la nôtre et, plus important encore, endommagera nos relations banque-client que nous avons travaillé si dur à construire dans notre banque au cours de nos 100 ans d’histoire », a-t-il ajouté.

Les démocrates soutiennent que le plan sera utilisé pour attraper les riches fraudeurs fiscaux, mais les critiques disent qu’il permettrait de capturer des données volumineuses sur des millions d’Américains.

« Malgré leurs affirmations, les démocrates ne ciblent pas les individus à revenu net élevé ou les grandes entreprises avec la surveillance de l’IRS », a déclaré le chef républicain de House Ways and Means, Kevin McCarthy, R-Texas. « Ils pensent que ce sont les familles, les agriculteurs et les petites entreprises qui trichent sur leurs impôts, et c’est ainsi qu’ils pensent pouvoir les poursuivre. »

Les législateurs républicains ont également déclaré que même avec les changements, il existe un certain nombre de façons dont les Américains peuvent se retrouver du mauvais côté de l’IRS. Ils signalent des activités courantes, telles que des travailleurs de concert conduisant Uber, vendre des biens sur Etsy ou d’autres plateformes en ligne, envoyer de l’argent pour soutenir un enfant ou un parent âgé, ou effectuer des transactions importantes telles que des achats de voiture ou des vacances en famille, affirmant que tout cela nécessitera probablement votre banque de soumettre des informations à l’IRS.

« Au final, il s’agit toujours d’une dangereuse atteinte à votre vie privée. Aussi peu que 200 $ par semaine de dépenses pourraient déclencher la surveillance de l’IRS », a déclaré Brady. « La facture d’épicerie d’une famille moyenne de quatre personnes dépasse largement ce déclencheur pour la surveillance de l’IRS. C’est particulièrement effrayant pour les coiffeurs, les plombiers, les travailleurs de concert et tous ceux qui gagnent leur vie en dehors d’un système de paie – ils ont une grosse cible sur le dos.

Un éventail de banques, d’entreprises, d’organisations à but non lucratif et d’autres groupes ont critiqué la proposition. Même après que les démocrates aient suggéré de relever le seuil à 10 000 $, ils sont restés fermes dans l’opposition.

« Si elle est adoptée, cette nouvelle proposition soulèverait toujours les mêmes problèmes de confidentialité, augmenterait les coûts de préparation des déclarations de revenus pour les particuliers et les petites entreprises et créerait des défis opérationnels importants, en particulier pour les banques communautaires », a déclaré Rob Nichols, président et chef de la direction de l’American Bankers Association. « Compte tenu de l’histoire récente de l’IRS, les problèmes de confidentialité et de sécurité des données pour les Américains sont réels et ne doivent pas être pris à la légère. C’est pourquoi les Américains de tout le pays ont exprimé leur forte opposition à cette proposition. Nous croyons fermement que tout le monde devrait honorer ses obligations fiscales, mais cet instrument brutal n’est pas le bon outil pour résoudre ce problème. »

Les groupes conservateurs soulignent le scandale de l’IRS Lois Lerner, où l’agence fédérale a été prise en train de cibler des groupes conservateurs. Ils préviennent que cela pourrait se reproduire.

La semaine dernière, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a défendu le plan.

« Au cœur du problème se trouve un écart dans la manière dont les types de revenus sont déclarés à l’IRS : les sources de revenus opaques évitent souvent un examen minutieux tandis que les salaires et les prestations fédérales sont généralement soumis à une conformité presque totale », a déclaré Yellen. « Ce système fiscal à deux vitesses est injuste et prive le pays de ressources pour financer ses priorités fondamentales. Nous continuerons de travailler avec les dirigeants du Congrès pour adopter cette mesure importante afin d’uniformiser les règles du jeu pour les travailleurs et les petites entreprises, et augmenter les revenus pour mieux reconstruire notre économie. »