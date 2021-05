Les dirigeants de la DFB réagissent à l’embauche de l’ancien manager du Bayern Munich Hansi Flick

L’ancien manager du Bayern Munich, Hansi Flick, a été présenté comme nouvel entraîneur-chef de l’Allemagne plus tôt dans la journée et la réaction des dirigeants de la DFB était exactement ce que vous attendez d’une organisation qui a été assiégée et apparemment toujours mêlée à une controverse ou à une autre ces derniers temps.

«Pendant son séjour au Bayern München, il a prouvé qu’il était capable de diriger une équipe en tant qu’entraîneur-chef. Nous avons rapidement convenu de travailler ensemble et des tâches à venir. Il était important pour moi que nous ayons cette clarté avant les EURO. Nous avons un objectif commun majeur, qui est de revenir en tête du classement mondial », a déclaré Oliver Bierhoff, directeur DFB des équipes nationales et de l’académie, chargé de diriger les discussions avec Flick (selon le DFB). «En tant que figure de proue sportive de l’association, Hansi sera non seulement impliqué dans la gestion sportive de l’équipe nationale senior, mais aussi dans de nombreux autres projets et initiatives de nos directions, qui incluent toutes les équipes nationales, la formation des entraîneurs et la DFB Academy.

Hansi Flick est le nouveau patron de l’Allemagne. Photo par Alexander Hassenstein / .

Le vice-président de la DFB, Peter Peters, était également heureux d’avoir Flick à bord.

«C’est merveilleux que Hansi Flick revienne à la DFB en tant qu’entraîneur-chef», a déclaré Peter. «Depuis sa période très réussie ici, il a continué à se développer extraordinairement en tant que personne et entraîneur, comme en témoigne son fantastique succès avec le FC Bayern.

Le premier vice-président du football amateur de la DFB, le Dr Rainer Koch, sait que la DFB a la bonne personne pour le poste.

“Nous remercions le FC Bayern et sa direction, qui ont été très coopératifs et soutenus pour ouvrir la voie à Hansi Flick pour qu’il assume le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale”, a déclaré Koch.

Le trésorier, le Dr Stephan Osnabrügge, a attribué à Bierhoff le mérite d’avoir conclu un accord sans attirer l’attention sur le processus.

«Oliver Bierhoff a mené les discussions de manière discrète et délibérée au nom du comité exécutif, qui a été tenu informé de l’état actuel à tout moment», a déclaré Osnabrügge. «C’est bien que nous soyons clairs dès le début et que nous puissions maintenant nous concentrer pleinement sur le tournoi à venir.»