Les dirigeants de la NBA pensent que Darius Garland sera le MIP

Il ne reste qu’un mois au bal pour survoler les meilleurs pavillons du pays et cela ne signifie qu’une chose : que les prédictions, presque toujours fausses, commencent sur qui seront ceux qui obtiendront les récompenses individuelles les plus pertinentes dans le NBA.

Ainsi, les dirigeants de la NBA ont procédé à une série de votes et dans celui des Joueur le plus amélioré, le nom qui a été le plus répété est Darius Garland, le jeune talent des Cleveland Cavaliers. Sa dernière saison montrait déjà une croissance considérable. Sera-ce le parcours définitif dans lequel on le voit au sommet de la ligue ?