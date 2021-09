Les dirigeants de la Premier League, les Spurs, envisagent une nouvelle victoire dans le derby de Londres

Les dirigeants de la Premier League, Tottenham, affrontent leurs rivaux londoniens Crystal Palace alors que le football de haut niveau revient ce week-end.

Tottenham a été superbe jusqu’à présent cette saison et est entré en tête du classement international avec trois victoires sur trois.

Palace n’a pas encore gagné en championnat ce trimestre sous la direction du nouveau patron Patrick Vieira et a fait match nul à West Ham la dernière fois.

Les Eagles n’ont plus battu les Spurs en Premier League depuis janvier 2015.

talkSPORT sera au Tottenham Hotspur Stadium pour vous apporter toute l’action.

Crystal Palace contre Tottenham : comment écouter

Ce match débutera à 12h30 le samedi 11 septembre.

Une couverture complète du parc Selhurst sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires proviendront de Clive Tyldesley et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Harry Kane était de retour dans l’équipe de Tottenham la dernière fois contre Watford. Nouvelles de l’équipe Crystal Palace contre Tottenham

Palace est toujours privé de certains de ses joueurs vedettes, notamment Eberechi Eze et Nathan Ferguson.

Michael Olise n’a pas encore joué pour les Eagles mais pourrait être de retour après ce match.

Pendant ce temps, Luka Milivojevic pourrait figurer dans l’équipe, mais la forme physique reste une préoccupation.

Patrick Vieira espère qu’il n’y aura pas de nouveau problème de blessure à la fin de la trêve internationale.

Tottenham sera probablement privé de ses stars argentines Cristian Romero et Giovani Lo Celso à la suite de la controverse qui a entouré leur match contre le Brésil.

Joe Rodon devrait également manquer le retour au football de club après la pause internationale après avoir reçu un coup.

En dehors de cela, les Spurs espèrent mettre une équipe à part entière autour de leurs absents de l’équipe principale d’Argentine.

Patrick Vieira n’a pas encore gagné en Premier League en tant que patron de Crystal Palace Crystal Palace contre Tottenham: les statistiques du match et les faits Crystal Palace sont sans victoire lors de leurs 12 dernières rencontres de Premier League avec les Spurs (D2 L10) depuis une victoire 2-1 en janvier 2015. Les Eagles n’ont marqué que quatre buts dans cette série, n’ayant pas trouvé le chemin des filets à huit reprises. 0 défaite en janvier 2005. Les Spurs ont marqué exactement une fois lors de chacun de leurs cinq derniers matches de championnat à Selhurst Park. Crystal Palace devrait devenir la première équipe à entamer une campagne de haut niveau avec quatre derbys londoniens consécutifs. Cependant, les Eagles sont sans victoire lors de leurs 11 derniers matchs de ce type en Premier League (D6 L5). Tottenham a commencé une campagne de championnat avec trois victoires et trois clean-sheet pour la première fois de son histoire. Seules quatre équipes ont déjà entamé une campagne de haut niveau avec quatre victoires et aucun but encaissé – Aston Villa en 1900-01, Ipswich Town en 1974-75, Chelsea en 2005-06 et Manchester City en 2015-16. Crystal Palace a réussi moins de tirs (20) et moins de tirs cadrés (5) que toute autre équipe de Premier League cette saison. Cependant, les Eagles ont marqué avec leurs deux efforts cadrés la dernière fois contre West Ham. Tottenham cherche à remporter cinq matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis décembre 2018 sous Mauricio Pochettino. Cependant, les Spurs ont perdu trois de leurs cinq derniers derbies de Premier League à Londres (W2), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 16 matchs précédents dans la compétition (W6 D7). Conor Gallagher a marqué les deux buts de Crystal Palace contre West Ham la dernière fois. sorti, n’ayant marqué que deux buts lors de ses 31 apparitions précédentes en Premier League. L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué 38 buts lors des derbys de Premier League à Londres, juste derrière Thierry Henry (43 ans) dans la compétition. Kane a été impliqué dans 12 buts en 14 matchs de Premier League contre Crystal Palace (7 buts, 5 passes décisives), dont six sur sept à Selhurst Park. Wilfried Zaha de Crystal Palace a affronté Tottenham plus souvent qu’il ne l’a fait. toute autre équipe de la compétition (12). Depuis le début de la saison dernière, aucun joueur n’a marqué plus de buts gagnants en Premier League que Son Heung-min (8) de Tottenham, les deux buts coréens jusqu’à présent cette saison se révélant décisifs. .