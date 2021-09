Les dirigeants de la société Nendoroid portent plainte pour mauvais traitements et jouets sexualisés

in

Photo: Bonne Compagnie Sourire

En 2020, le célèbre fabricant de figurines Good Smile Company a poursuivi deux anciens vice-présidents, Guy Brand et James Young-sik Kim, pour concurrence avec son entreprise de marchandises alors qu’il travaillait chez GSC. En réponse, les anciens employés ont déposé une plainte reconventionnelle affirmant que GSC profitait activement de la sexualisation de personnages mineurs, discriminait les employés non japonais, échappait aux impôts et finançait 4Chan.

Good Smile Company est connue pour produire des figurines articulées à partir d’anime et d’autres médias populaires, notamment Nendoroids et Figmas. La société a son siège à Tokyo, mais ses activités sont situées aux États-Unis.

Tel que rapporté par Polygon, la poursuite initiale de Good Smile Company accusait Brand et Kim d’avoir profité de la relation de l’entreprise avec Netflix et de créer activement des produits concurrents avec la propriété intellectuelle Stranger Things. La poursuite concernait principalement des intérêts concurrents et une rupture de contrat.

Lorsqu’ils étaient employés chez GSC, ces cadres avaient signé des accords de non-concurrence, de non-divulgation et un accord pour référer des opportunités commerciales à la société figurine. GSC affirme que Brand et Kim avaient demandé à passer au statut d’entrepreneur indépendant alors qu’ils formaient leur propre entreprise.

Dans la plainte croisée déposée ce mois-ci, les anciens employés ont déclaré que le directeur général avait défendu à plusieurs reprises les ventes de figurines «lolicon» (lolicon fait référence à l’art érotique des personnages d’anime mineurs). Après que les employés l’aient informée que ces ventes violeraient les lois américaines sur l’obscénité, selon le procès, elle a riposté contre eux en les dépouillant de leur autorité. Leur plainte indique également qu’on leur a demandé de licencier des employés américains et de conserver des employés nés au Japon pendant la pandémie.

La plainte reconventionnelle allègue également que GSC avait sciemment échappé aux taxes de vente pendant des années et qu’elle devait un montant important d’arriérés d’impôt aux États-Unis. Selon Brand et Kim, GSC avait acquis le célèbre site Web de droite et de suprématie blanche 4Chan, qui était géré par le siège de GSC à Tokyo.

Ces anciens cadres affirment que leurs préoccupations sur le lieu de travail ont été ignorées et qu’ils ont finalement été contraints de démissionner. Cette affirmation contredit l’affirmation de GSC selon laquelle les anciens cadres ont volontairement choisi de mettre fin à leur emploi permanent.

Leur affaire sera finalement entendue par le tribunal de l’État de Californie.